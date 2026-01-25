Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez: ‘La Misky’, hermana del músico, da detalles sobre su estado de salud

La artista desmintió versiones alarmistas y aseguró que, pese a las dificultades médicas, el músico se mantiene positivo y activo.

María Jesús Rodríguez, conocida como ‘La Misky’, se pronunció públicamente sobre el estado de salud de su hermano, el reconocido músico Jesús “El Viejo” Rodríguez, y desmintió versiones alarmistas difundidas en algunos medios sobre un supuesto deterioro extremo de su condición.

Según relató, el proceso de salud que atraviesa el artista se inició en 2010 tras ser diagnosticado de una enfermedad genética rara llamada Von Hippel-Lindau; y tuvo sus momentos más difíciles entre 2021 y 2022 que siguen en la actualidad, ya que tiene cáncer. A pesar de ello, destacó la actitud positiva y la fortaleza emocional con la que su hermano ha enfrentado cada etapa de la enfermedad, incluso sin hacerla pública durante años.

“Hemos ido a muchas entrevistas en RPP y siempre lo hemos visto bien y positivo, enfrentando con esa fuerza todo lo que estaba pasando sin contarle a nadie. Puede estar complicado de salud, pero es increíble la fortaleza que lo caracteriza”, señaló en el programa Siempre en Casa de RPP.

‘La Misky’ afirmó que, aunque existen dolores y malestares propios del tratamiento y la enfermedad, Jesús Rodríguez no ha dejado de trabajar ni de mantenerse activo.

“Habrá dolores o algún fastidio, pero no para. Quiero desmentir a algunos medios que dijeron que la cosa está terrible. No es así. Son pruebas fuertes, sí, pero la fuerza que él tiene y con la que lo sostiene la familia suma mucho”, remarcó.

“La música no lo abandona”

La también artista resaltó que la música sigue siendo un pilar fundamental en la vida de su hermano y que, pese a su delicado estado de salud, continúa cumpliendo con sus responsabilidades familiares.

“La música no lo abandona. Él también es un padre ejemplar. En todo este proceso no se ha descuidado de los hijos ni de la casa. Es un hombre A1, un buen amigo, un buen hermano, de muy buen corazón. Creo que nuestros padres dejaron en él algo muy lindo”, expresó.

‘La Misky’ subrayó que la energía positiva y la actitud resiliente de Jesús han sido claves para mantenerse estable emocionalmente en medio de un proceso tan complejo.

¿Cómo ayudar a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez?

Ante los gastos médicos que implica el tratamiento, la familia ha iniciado una campaña solidaria a través de la plataforma GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los costos de atención.

Además, ‘La Misky’ hizo un llamado a la ciudadanía para brindar apoyo espiritual y emocional a su hermano.

“Les pido de corazón como hermana que también se puede ayudar con oraciones, mucha palabra positiva, mensajes en redes todos positivos y dejar su buena vibra”, manifestó.

Finalmente, aprovechó para exhortar a la población a reforzar la cultura de la prevención médica y pidió mayor atención del sistema de salud en el Perú hacia las enfermedades congénitas.

“Esto no avisa. Un chequeo cada cierto tiempo es esencial. También hago un llamado al sistema médico en el Perú para que estas enfermedades congénitas sean más investigadas y nosotros podamos saber más del tema”, concluyó.

En el caso de El Viejo Rodríguez, la meta es alcanzar los 12 mil dólares y, hasta el momento, lo recaudado supera los 8 mil.

