Hernán Vidaurre se pronunció sobre la muerte del expresidente Alan García. | Fuente: RPP

Hernán Vidaurre ─conocido por imitar a distintos políticos, desde Alejandro Toledo hasta Pedro Pablo Kuczynski─ utilizó alguna vez su más grande talento para ensayar la voz del fallecido expresidente Alan García.

Varias veces se toparon y, según recuerda, era una de las pocas personas que “no se picaba” y escuchaba cuando este lo imitaba. Su muerte, al igual que a todo el equipo de "Los Chistosos", lo ha removido.

“Él nunca se tomaba a mal que lo imitaras. Nosotros le dábamos duro, pero sin ir a la maldad. Nuestra misión es reír. De ahí, él sacó la frase ‘Guillermo tranquilito no me ataques mucho que te acuño’. Jugaba con nosotros y hasta imitaba a Pedro Pablo Kuczynski y a Toledo. Era muy bromista”, recordó Hernán Vidaurre.

El cómico aseguró sentirse sumamente conmovido, pues sentía un gran aprecio por el exlíder aprista, Alan García. “Era una persona muy inteligente. He tenido la oportunidad de conocerlo y era una mente brillante, al margen de lo que pudo haber ocurrido en la investigación que no es mi tema. Yo no soy quién para juzgar, para eso está la justicia. Sí, para mí es un golpe muy duro”, comentó el integrante del programa de humor político "Los Chistosos".

Hernán Vidaurre ha decidido que, tras homenajear al expresidente Alan García durante la emisión del 18 de abril de "Los Chistosos", no volverá a imitarlo por una cuestión de respeto. “Se va un gran personaje, pero duele la forma en la que se ha ido. Es un ser humano, sobre todo es un ser humano”, concluyó.