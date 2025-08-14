Tilsa Lozano revela que fue operada tras complicaciones en sus prótesis: "Esto es doloroso”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tilsa Lozano fue operada de emergencia. La exconejita de Playboy reveló que tuvo que intervenirse tras sufrir una “contractura capsular en la mama izquierda” al no cambiarse las prótesis que se puso hace 18 años.

“Las prótesis se tienen que cambiar cada 10 años y me las dejé 18, por eso mi cirujano me dijo que tenía que sacar las prótesis, sobre todo del izquierdo”, comentó la modelo luego de anunciar en sus redes sociales su ausencia en la conducción del programa La Noche Habla con el fin de tener “reposo absoluto”.

Lozano contó que pasó por una operación de dos horas para luego ser dada de alta. “Me han hecho un raspado. Ya estoy en mi casa”, comentó la personalidad de televisión a Trome.

En ese sentido, Tilsa Lozano mencionó que fue intervenida por el mismo médico que le puso los implantes la primera vez. “Esto es doloroso y tuve que cancelar un viaje al Cusco porque el doctor me dijo que ahí se podía reventar la prótesis por el estado en que estaba”, agregó.

Por otro lado, Lozano, quien fue vinculada en el pasado con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, publicó fotos en su cuenta de Instagram informando que ya está haciendo los chequeos necesarios para poder retomar a sus actividades.

“Ya vi al doctor y vamos muy bien con los resultados. El dolor va bajando poquito a poquito. Ahora de regreso a mi camita a mi reposo absoluto”, escribió este jueves.

Tilsa Lozano es una de las conductoras del programa La Noche Habla. | Fuente: Instagram (tilsa_lozano)

Tilsa Lozano menciona que tendrá "reposo absoluto" tras su operación en las mamas.Fuente: Instagram (tilsa_lozano)

Tilsa Lozano le agradeció Magaly Medina por difundir 'ampay' de Jackson Mora

Tilsa Lozano agradeció a Magaly Medina por difundir las imágenes donde se ve a su exesposo Jackson Mora con la periodista española Laura Fernández cuando todavía Tilsa y el exboxeador estaban casados.

La ex ‘vengadora’ afirmó que la conductora de Magaly TV: La Firme le ayudó a “abrir los ojos” con Jackson Mora, quien días atrás aseguró “amar” a Tilsa Lozano y querer salvar su matrimonio hasta el último día que firmaron su divorcio.

“Exactamente, algo bueno hizo (Magaly Medina). Lo raro es que dicen que la chica (Laura Fernández) se va a casar, así que parece los dos jugaban en la misma cancha (…) En realidad me hace un favor”, señaló la exconejita de Playboy.

Para Tilsa Lozano, a pesar de que Magaly Medina siempre la ha criticado con sus comentarios “con veneno”, esta vez, según dijo, la abrazaría por mostrar a Jackson Mora con su acompañante en imágenes comprometedoras.

“La opinión de ella (Magaly Medina) no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias. Es lindo saber que no estaba loca, como él (Jackson Mora) me quería hacer creer y que tomé la decisión correcta al separarme”, expresó la modelo a Trome.