Magaly Medina arremete contra Edison Flores por "buscar su tranquilidad" tras separarse de Ana Siucho

Magaly Medina no dudó en criticar a Edison Flores luego de que este se pronunciara por primera vez sobre su separación de Ana Siucho. La popular 'Urraca' se mostró en contra de que el actual jugador de Universitario de Deportes dijera que está "buscando su tranquilidad" al separarse de la madre de sus hijas.

"Pobrecito ‘Oreja’ (…) Quiere decir que todos estos años que estuvo casado, que nadie lo obligó a casarse con Ana Siucho, que nadie lo obligó a convertirse en padre, en ese proceso perdió la confianza en sí mismo", comenzó diciendo la periodista en su programa Magaly TV: La Firme el último miércoles.

Medina no desaprovechó la oportunidad para hablar con ironía sobre lo dicho por Edison Flores en el podcast de fútbol Doble Punta, de que le toca "recuperar su confianza" a más de un mes de oficializarse su separación de Siucho.

"¡Pobrecito!, toda la culpa la tiene esa mala esposa bruja que de una forma u otra socavó su autoestima, socavó su confianza en sí mismo, pobre hombre", exclamó con ironía Magaly mencionado que no le gustan "los hombres que se victimizan". "El día que también Ana Siucho hable, tendremos una idea mucho más coherente de lo que pasó", agregó.

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Edison Flores sobre su separación de Ana Siucho?

Edison Flores fue consultado sobre si su “tema familiar” le viene afectando actualmente en su desempeño futbolístico. Esto, luego de oficializar su separación de Ana Siucho.

“Me toca el giro de recuperar mi confianza. Me toca levantarme y ya estar. Hace buen tiempo (he perdido mi confianza), pero yo he seguido. A veces quieres separar tu vida personal con tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo”, comenzó diciendo el integrante de la selección peruana.

Además, mencionó que viene recibiendo “ayuda externa” de un psicólogo y un coach para poder superar esta difícil etapa. “Me ha quitado tranquilidad (mi tema familiar). Lo estoy llevando con la ayuda externa. Me siento bien. Estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo estar”, acotó.

Edison Flores dijo también que todos los futbolistas pasan “momentos buenos y malos” y que él está en búsqueda de recuperar “su equilibrio”. “Puedo decir que estoy encontrando mi tranquilidad y mi paz. Eso es lo que quiero para mí. Lo más difícil es no saber controlar esa parte familiar y futbolística”, señaló.

Por otro lado, mencionó que actualmente no vive con sus dos pequeñas hijas y que buscará volver a recuperar su nivel futbolístico a pesar de los problemas personales.

“Ahora estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Estoy trabajando en eso y reforzando mi confianza. A veces, a los jugadores les sucede eso. He perdido un poco la confianza, pero ahí estoy. Somos futbolistas y estamos expuestos a la presión de la gente”, comentó Edison en el podcast Doble Punta.

Edison Flores y Ana Siucho avivaron rumores de distanciamiento en los últimos meses.Fuente: Instagram

Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de supuestos romances ajenos a su matrimonio ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el último 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo atrás pidiendo respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto”, expresó el mensaje difundido por el volante nacional.

Edison Flores compartió un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.Fuente: Instagram (edisonflores1020)