“Es la misma cirugía que le hicieron a Kris Jenner”: Magaly Medina da detalles de su estiramiento facial

Después de mostrar en redes sociales parte del proceso de recuperación por su cirugía estética, la conductora de televisión Magaly Medina reveló que hay mucha ignorancia en cuanto a su procedimiento e hizo caso omiso a las burlas que ha recibido.

“Lo que pasa es que la gente no sabe que esta operación es larga, complicada, dolorosa. Claro, al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil”, dijo a Trome. Además, aseguró que su cara aún está hinchada porque tiene “esponjas cocidas a mi piel”.

Como se recuerda, el video que publicó Magaly Medina se notaba su rostro hinchado y muchos especularon que así quedaría su cara, por lo que la conductora cree que hay mucha ignorancia sobre el tema: “Este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía”.

Magaly Medina se hizo la misma cirugía que Kris Jenner

Próximo a ver los resultados, Medina contó que este procedimiento está de moda entre las celebridades, por lo que decidió hacerse la misma cirugía que Kris Jenner, socialité y cabeza del clan Kardashian.

“En Perú, no conozco cirujanos que hagan solo esta operación. Vi referencias de tres, pero noté muchas fallas, porque recién la han empezado a hacer. Ahora en Estados Unidos hay muy buenos también, pero el presupuesto está por las nubes”, dijo.

Como se recuerda, Magaly Medina se encuentra en Argentina donde se quedará hasta que se recupere totalmente. Ya le sacaron los primeros puntos y el 20 de enero, los otros que quedan. Su esposo estuvo a su lado, pero regresó a Lima por asuntos de trabajo, sin embargo, volverá a Buenos Aires hasta que la conductora esté al 100 %.

Magaly Medina exhibe su recuperación

Magaly Medina reapareció en redes sociales luego de someterse a un lifting o estiramiento facial en Argentina. La conductora de ATV compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram, donde mostró cada etapa del procedimiento, además de cómo avanza su recuperación.

Indicó que, aunque todavía conserva los puntos de la operación, ya puede caminar siguiendo las recomendaciones médicas. "El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad", comentó.

En las primeras imágenes se observa a Medina junto al especialista, quien utiliza un marcador para trazar las guías en su rostro y cuello antes de ingresar al quirófano. Más adelante aparece siendo trasladada en camilla hasta el cuarto que le fue asignado para su recuperación tras la intervención.