Salvador del Solar confiesa estar "muy enamorado" de Ana María Orozco: "Es maravillosa"

Salvador del Solar se mostró muy entusiasmado en su relación con Ana María Orozco. Recientemente, el actor peruano afirmó estar “muy enamorado y feliz” con la protagonista de 'Yo soy Betty, la fea', a quien conoció en una visita en Cartagena en el 2000 volviéndola a ver en la telenovela El regreso de Lucas, donde actuaron juntos.

Fue durante el programa de entrevistas Juanpis Live Show, conducido por Alejandro Riaño, que intérprete de Pantaleón y las visitadoras resaltó su relación con la actriz colombiana, con quien viene actuando en obras teatrales y demás proyectos juntos.

“Sí. Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado. Es la verdad. Hablábamos de éxito. Ya dije, que idea tengo yo del éxito, pero, además, de eso. Encuentras a una persona maravillosa, que no da por la vida dar señales de ser maravillosa, sino que es reservada. Es como descubrir un tesoro”, expresó.

Seguidamente, el actor Alejandro Reaño resaltó el entusiasmo del exprimer ministro peruano en su romance. “Ya que más. A mí me pueden recoger en cualquier momento. Ya estoy. Claro, yo ya estoy. En esta vida, he recibido todo lo que he pedido. Es la verdad”, sostuvo Salvador del Solar.

Seguidamente, Reaño bromeó con el artista nacional afirmando que él sería, en estos momentos, “el presidente de E-comoda” en alusión a la historia de la clásica telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. “¿Don Armando le decimos?”, expresó.

De igual manera, Del Solar resaltó tener “una historia muy larga y linda2 con Ana María Orosco. “Nos conocimos el 2016, pero en realidad yo la vi el 2000. Aquí en Colombia, en Cartagena. Me invitaron, por Pantaleón y las visitadoras, al Festival de Cine de Cartagena. Entonces, ahí nos vimos”, comentó.

Salvador del Solar se declara feminista: "Quiero igualdad de oportunidades"

Salvador del Solar se declaró feminista y explicó su posición sobre el machismo y la búsqueda de oportunidades para más mujeres en las distintas sociedades.

El actor estuvo en el programa de entrevistas Juanpis Live Show, conducido por el actor colombiano Alejandro Riaño, conocido por su estilo ácido y su tono provocador para tratar a sus invitados.

“¿Se declara feminista?”, consultó Riaño al actor de Pantaleón y las visitadoras de manera directa. “Me declaro feminista”, fue la respuesta inmediata de Del Solar.

Seguidamente, Salvador del solar explicó su postura ante el machismo y como ha ido creciendo de manera innata en diversos países.

“El machismo no necesariamente es una decisión, es una manera de vivir aprendida, que considera que los hombres tenemos un lugar con más oportunidades que las mujeres”, sostuvo el exprimer ministro.

"Pero el feminismo, que tiene muchas variantes en realidad lo que quiere es igualdad de oportunidades. El feminismo no es revancha, el feminismo es igualdad”, agregó la actual pareja de Ana María Orosco.

En ese sentido, el también actor de Pobre Diabla recordó que tiene dos hijas para quienes desea que tengan “las mismas oportunidades que los hombres”.

“Lo mínimo que pueden hacer ellas es aspirar al feminismo entendido y que se convierta en un mundo igual para hombres y mujeres”, acotó.

Salvador del Solar confesó estar "muy enamorado y feliz" con Ana María Orozco.Fuente: Instagram

Salvador del Solar y Ana María Orozco juntos en estreno de Betty, la fea 2

Salvador del Solar expresó públicamente su apoyo a Ana María Orozco con motivo del estreno de la segunda temporada de Betty, la fea: la historia continúa, disponible en Prime Video.

Fue en agosto del 2025 que Del Solar compartió una fotografía en Instagram junto a Orozco y le dedicó un mensaje lleno de orgullo y admiración.

“Ya está disponible la nueva temporada de Betty, la fea y no puedo estar más orgulloso de ti, Ana María Orozco, hermosa de mi corazón. Aplausos para ti, para ese extraordinario elenco y para el gran equipo detrás de esta historia y de esta tremenda producción. Bravo”, escribió el actor nacional.

La actriz, quien retomó el papel icónico de Beatriz Pinzón Solano, respondió con un emotivo comentario dirigido a su pareja: “Gracias, mi amor, por apoyarme y acompañarme siempre. Te amo”. Dicho intercambio de mensajes generó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos artistas.