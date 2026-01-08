Magaly Medina muestra su recuperación tras someterse a un procedimiento quirúrgico facial en Argentina [VIDEO]

Magaly Medina reapareció en redes sociales luego de someterse a un lifting o estiramiento facial en Argentina. La conductora de ATV compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram, donde mostró cada etapa del procedimiento, además de cómo avanza su recuperación.

Indicó que, aunque todavía conserva los puntos de la operación, ya puede caminar siguiendo las recomendaciones médicas. "El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad", comentó.

En las primeras imágenes se observa a Medina junto al especialista, quien utiliza un marcador para trazar las guías en su rostro y cuello antes de ingresar al quirófano. Más adelante aparece siendo trasladada en camilla hasta el cuarto que le fue asignado para su recuperación tras la intervención.

"Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto. Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día sesión de cámara hiperbárica”, explicó Magaly, quien estuvo acompañada durante todo el proceso por una amiga doctora, a quien calificó como su "cuidadora de lujo".

¿Por qué Magaly Medina decidió operarse en Argentina?

Al anunciar a sus seguidores que se sometería a un nuevo retoque facial, Magaly Medina explicó el motivo por el que decidió realizarse el procedimiento fuera del país.



"Los resultados que vi [en Perú] no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país", afirmó.

También reveló algunos detalles acerca de la elección del especialista que estuvo a cargo de su intervención.

"El cirujano argentino elegido realiza solo tres operaciones por semana y está especializado en deep plane facelift, una técnica que permite un reposicionamiento de grasa y músculos profundos, logrando un rostro natural sin apariencia estirada como en cirugías tradicionales", precisó.