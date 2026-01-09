Últimas Noticias
"Estoy muy feliz": Magaly Solier reflexiona sobre su salud y explica su rol en nueva película

Magaly Solier reflexionó sobre su salud y reveló nuevos retos tras alejamiento de los escenarios.
Magaly Solier reflexionó sobre su salud y reveló nuevos retos tras alejamiento de los escenarios. | Fuente: Instagram (magalysolieroficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La famosa actriz de 'La teta asustada' contó que viene siguiendo "unos tratamientos" al sufrir "caídas" que la alejaron de los escenarios. "Estoy en un momento complicado", expresó.

Magaly Solier rompió su silencio y habló de su estado de salud, sus nuevos proyectos musicales, así como de su rol en la película Killapa Wawan (La hija de la luna), del director nacional César Galindo, la cual llegará a los cines peruanos el próximo 29 de enero.

La famosa actriz de La teta asustada no dudó en hablar de su personaje de Agucha, una madre que se opone a que su hija Killari (Carolina Luján) aprenda la Danza de tijeras debido a la muerte de su esposo Pacha al enfrentarse a Lucyfer.

Solier describió a Agucha como “una mujer luchadora, a la que su identidad cultural la atraviesa por completo”.

“Es una mujer que podrías encontrar en cualquier esquina: tiene voz, historia, dignidad. Pero muchas veces esa voz se apaga en el camino, y eso lo vemos todos los días en los noticieros. Por eso existe el arte: para recordar que nuestra identidad no se pisa”, aseveró la artista ayacuchana a El Comercio.

Del mismo modo, aseguró que fue ella quien le pidió a César Galindo que el filme, hablado netamente en quechua, se grabe en Huanta, ciudad donde nació y la cual tiene, para ella, tiene una gran “belleza ancestral”.

“César Galindo aceptó. Para mí era importante que el mundo entero conozca dónde nací. Soy huantina de corazón, de madre campesina. Quería que se viera el paisaje, que se impulse el turismo, que mi tierra tenga más oportunidades. Y se hizo. Estoy muy feliz”, mencionó.

Magaly Solier es reconocida por protagonizar La teta asustada, primera película nominada al Oscar.
Magaly Solier es reconocida por protagonizar La teta asustada, primera película nominada al Oscar. | Fuente: Instagram

Magaly Solier afirma estar “en un momento un poco complicado”

Por otro lado, Magaly Solier contó que todavía viene sufriendo los efectos de la bradicardia, enfermedad en el corazón que sufre desde que nació. “Me defiendo con la respiración que tengo y con las emociones que recibo o siento”, añadió.

En ese sentido, señaló que se encuentra en recuperación y que viene priorizando su salud. Esto, meses después de conocerse su internamiento por intoxicación.

"Ahorita estoy en un momento un poco complicado (…) Todavía tengo que seguir unos tratamientos, que no son psiquiátricos (…) He tenido caídas, como ya salió en los medios. Yo no leo periódicos, pero las noticias corren de boca en boca. Estoy en eso", manifestó la actriz a El Comercio.

A pesar de sus males, Magaly reveló que está a punto de lanzar su tercer disco como cantante ayacuchana después del estreno de su álbum Warmi, el 2009, y su disco Coca Quintucha, lanzado el 2015.

“Voy a sacar mi tercer disco después de más de varios años, pero no quiero contar la misma historia. Se llamará ‘Lo sigo pensando’. Son canciones que reflejan mi vida, lo que veo, mis sueños, lo que quiero y también lo que voy cambiando, porque la vida no es lineal. La vida es complicada. A veces nos preguntamos qué es el futuro, y yo no sé qué es”, aseveró.

Magaly Solier fue hospitalizada por intoxicación

A fines de septiembre del 2025, la reconocida actriz Magaly Solier fue ingresada de emergencia al Hospital de Apoyo de Huanta, en la región Ayacucho, debido a un cuadro de intoxicación

Según informó RPP, la artista permaneció internada en la unidad de trauma shock, donde recibió atención médica especializada hasta su estabilización.

Hasta el centro de salud llegó la madre de la actriz, quien la acompañó durante el proceso de recuperación y su posterior alta médica.

Magaly Solier visitó universidad en Huanta

En octubre, Magaly Solier hizo una sorpresiva visita a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH).

La casa de estudios informó que la actriz peruana ganadora de diversos premios fue una de las principales impulsoras de la gestión y creación de la universidad, a fin de ofrecer más oportunidades de educación superior a la juventud del lugar.

Posteriormente, la también cantautora ayacuchana realizó un recorrido por los pabellones del campus, donde recibió más muestras de afecto y reconocimiento por parte de la comunidad estudiantil.

Magaly Solier cine peruano Huanta

