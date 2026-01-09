"Estoy muy feliz": Magaly Solier reflexiona sobre su salud y explica su rol en nueva película

Magaly Solier rompió su silencio y habló de su estado de salud, sus nuevos proyectos musicales, así como de su rol en la película Killapa Wawan (La hija de la luna), del director nacional César Galindo, la cual llegará a los cines peruanos el próximo 29 de enero.

La famosa actriz de La teta asustada no dudó en hablar de su personaje de Agucha, una madre que se opone a que su hija Killari (Carolina Luján) aprenda la Danza de tijeras debido a la muerte de su esposo Pacha al enfrentarse a Lucyfer.

Solier describió a Agucha como “una mujer luchadora, a la que su identidad cultural la atraviesa por completo”.

“Es una mujer que podrías encontrar en cualquier esquina: tiene voz, historia, dignidad. Pero muchas veces esa voz se apaga en el camino, y eso lo vemos todos los días en los noticieros. Por eso existe el arte: para recordar que nuestra identidad no se pisa”, aseveró la artista ayacuchana a El Comercio.

Del mismo modo, aseguró que fue ella quien le pidió a César Galindo que el filme, hablado netamente en quechua, se grabe en Huanta, ciudad donde nació y la cual tiene, para ella, tiene una gran “belleza ancestral”.

“César Galindo aceptó. Para mí era importante que el mundo entero conozca dónde nací. Soy huantina de corazón, de madre campesina. Quería que se viera el paisaje, que se impulse el turismo, que mi tierra tenga más oportunidades. Y se hizo. Estoy muy feliz”, mencionó.