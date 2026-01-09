"Estoy muy feliz": Magaly Solier reflexiona sobre su salud y explica su rol en nueva película

Magaly Solier es reconocida por protagonizar La teta asustada, primera película nominada al Oscar. |
Magaly Solier afirma estar “en un momento un poco complicado”
Por otro lado, Magaly Solier contó que todavía viene sufriendo los efectos de la bradicardia, enfermedad en el corazón que sufre desde que nació. “Me defiendo con la respiración que tengo y con las emociones que recibo o siento”, añadió.
En ese sentido, señaló que se encuentra en recuperación y que viene priorizando su salud. Esto, meses después de conocerse su internamiento por intoxicación.
"Ahorita estoy en un momento un poco complicado (…) Todavía tengo que seguir unos tratamientos, que no son psiquiátricos (…) He tenido caídas, como ya salió en los medios. Yo no leo periódicos, pero las noticias corren de boca en boca. Estoy en eso", manifestó la actriz a El Comercio.
A pesar de sus males, Magaly reveló que está a punto de lanzar su tercer disco como cantante ayacuchana después del estreno de su álbum Warmi, el 2009, y su disco Coca Quintucha, lanzado el 2015.
“Voy a sacar mi tercer disco después de más de varios años, pero no quiero contar la misma historia. Se llamará ‘Lo sigo pensando’. Son canciones que reflejan mi vida, lo que veo, mis sueños, lo que quiero y también lo que voy cambiando, porque la vida no es lineal. La vida es complicada. A veces nos preguntamos qué es el futuro, y yo no sé qué es”, aseveró.
Magaly Solier fue hospitalizada por intoxicación
A fines de septiembre del 2025, la reconocida actriz Magaly Solier fue ingresada de emergencia al Hospital de Apoyo de Huanta, en la región Ayacucho, debido a un cuadro de intoxicación
Según informó RPP, la artista permaneció internada en la unidad de trauma shock, donde recibió atención médica especializada hasta su estabilización.
Hasta el centro de salud llegó la madre de la actriz, quien la acompañó durante el proceso de recuperación y su posterior alta médica.
Magaly Solier visitó universidad en Huanta
En octubre, Magaly Solier hizo una sorpresiva visita a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH).
La casa de estudios informó que la actriz peruana ganadora de diversos premios fue una de las principales impulsoras de la gestión y creación de la universidad, a fin de ofrecer más oportunidades de educación superior a la juventud del lugar.
Posteriormente, la también cantautora ayacuchana realizó un recorrido por los pabellones del campus, donde recibió más muestras de afecto y reconocimiento por parte de la comunidad estudiantil.