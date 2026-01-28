“Entre peruanos nos saboteamos”: Melcochita evalúa irse del país tras bajo rendimiento en cines de 'Así no juega Perú'

El comediante cuestionó los horarios de exhibición y la escasa asistencia a su más reciente película, que no logró conectar con el público ni despegar en la cartelera nacional.

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, no ocultó su molestia tras conocer el bajo desempeño en taquilla de su más reciente incursión en la pantalla grande, Así no juega Perú. El humorista cuestionó duramente el trato que, según él, recibió la película en las salas de cine y aseguró que incluso está considerando dejar el país.

“Me iré del Perú, aquí sabotean al artista”, declaró a Trome. “No es justo que nos hagan esto, es una falta de respeto a nuestra trayectoria... No es posible que entre peruanos nos saboteemos de esta manera”, insistió Melcochita. “Somos gente con experiencia y talento, y nos tratan así”.

Mira el tráiler de Así no juega Perú a continuación...

¿Qué hará Pablo Villanueva?

Pese a su indignación, Melcochita descartó presentar un reclamo formal. “Uno se queja y se ríen de nosotros. Aquí hay mucha argolla, no solo en el cine, también en la música. Por eso en las radios apoyan pura porquería”, afirmó.

Además, señaló que la producción no ha logrado recuperar la inversión. “Me da rabia porque con el director íbamos a realizar otra película, pero con esto todo queda en nada”, lamentó.

¿De qué trata Así no juega Perú?

La película narra la historia de tres antiguas estrellas que intentan volver a escena en un país que ya no reconocen. A través del humor y la sátira, la cinta aborda temas como la nostalgia, la decadencia y la necesidad de reinventarse en un Perú moderno, con una marcada crítica social y política.

Así no juega Perú llegó a los cines el jueves 22 de enero. La película es protagonizada por Melcochita, Manolo Rojas y Karen América, y cuenta con un elenco integrado por Susan León, Miguel Vergara, Marco Antonio Miranda, Alec Chaparro y Gherson Flores. Sebastián García estuvo a cargo de la dirección y el guion.

#TaquillaPerú Mal arranque para la ¿comedia? nacional 🇵🇪 "Así no juega Perú" que llevó menos de 800 personas en sus 63 salas. Puesto 12.



Está claro este tipo de películas hoy no tienen público, pero si fuera mal pensado diría... pic.twitter.com/JTJMFhDdJc — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) January 23, 2026

¿Cómo le ha ido a Así no juega Perú en cines?

Según el especialista en cine Maykoll Calderón, la película convocó menos de 800 espectadores en sus primeras funciones, distribuidas en 63 salas, ubicándose en el puesto 12 de lo más visto ese día.

Posteriormente, Calderón informó que, tras su primer fin de semana, Así no juega Perú alcanzó 2.500 espectadores, apenas por encima de los 1.300 asistentes que registró De vuelta a los 80, otra producción peruana actualmente en cartelera.

En contraste, el documental Uyariy, dirigido por Javier Corcuera, logró 3.600 espectadores en el mismo periodo y ya supera los 55 mil asistentes desde su estreno comercial el pasado 8 de enero, pese a la polémica generada por el retiro de algunas funciones durante su debut.

