Pamela López muestra "pruebas" contra Christian Cueva: "Respeta tu relación y la mía"

Pamela López le respondió a Christian Cueva. La todavía esposa del futbolista peruano usó sus redes sociales para exponer unos chats que demostrarían que su actual pareja Paul Michael estuvo recibiendo llamadas desde Ecuador del entorno del padre de sus hijos. Esto, luego de que Cueva anunciara, en un comunicado, “medidas legales” contra López por denunciar dichas llamadas —y audios— en el programa Amor y fuego el último martes.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, la empresaria de 38 años mostró mensajes vía WhatsApp y llamadas perdidas con un número desconocido que llamaba a Paul Michael y que tenía la foto de un hombre llamado “Mariño”, quien sería un amigo de Cueva que ella misma conoce.

“Por favor, aquí dejo las pruebas del viernes 8 de agosto de este año. Sería bueno que primero logres redactar tú mismo tu comunicado mitómano ya que siempre te lo han redactado y, segundo, explica por qué este tipo que vive contigo en Ecuador llama a mi pareja, a razón de qué consiguió su número y llama insistentemente a la medianoche hablando incoherencias”, escribió Pamela.

En ese sentido, la anfitriona exhortó a Christian Cueva a respetar su relación con Pamela Franco y también la de ella con Paul Michael. Del mismo modo, recriminó al volante de Emelec por las palabras “guitarra” y “tío” que escribió su amigo al cantante.

“Una vez más, respeta tu relación y respeta la mía, no sé de qué 'guitarra' hablas y quien es 'ella', mucho menos quién es tu 'tío' y por qué le dices 'es mi otro número'. Solo recuerda que yo te conozco muy bien. Déjanos en paz”, concluyó.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Christian Cueva niega haber llamado a Paul Michael

Christian Cueva, quien juega en Ecuador por el equipo de Emelec, usó sus redes sociales para referirse a las supuestas llamadas que él habría hecho al cantante Paul Michael, actual pareja de Pamela López.

A través de un comunicado, Cueva negó que haya intentado comunicarse con Paul Michael, rechazando así las afirmaciones vertidas por la madre de sus hijos, quien relató que Michael venía recibiendo audios —y mensajes— de parte del entorno cercano del deportista.

“A la opinión pública. Debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa Amor y fuego”, escribió el popular ‘Aladino’ mostrando su claro fastidio con lo dicho por López.

Es así como Christian Cueva anunció que tomará medidas legales para defenderse de las declaraciones de Pamela, quien viene acusando al exjugador de Alianza Lima de no pasar la pensión de alimentos correspondiente a sus tres hijos. “Por ello tomaré las acciones legales respectivas”, sentenció Cueva.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación con el futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López afirmó que entorno de Cueva mandó mensajes a Paul Michael

Pamela López afirmó que el entorno de Christian Cueva habría intentado comunicarse con Paul Michael, desde Ecuador.

Según relató, al número de su pareja llegaron varias llamadas y mensajes que, presuntamente, fueron realizados por alguien cercano al actual jugador de Emelec.

"Sucedió algo inesperado y no logramos entender: el padre de mis hijos (Christian Cueva) escribiéndole y enviándole audios a Paul, aparentemente en estado de ebriedad (…) Paul no conoce al padre de mis hijos ni a la persona que le escribe. No tienen nada en común, entonces la pregunta es: ¿para qué se consiguieron su número? ¿Cómo y con qué fin?", declaró López vía telefónica en Amor y Fuego.

Según dijo López, los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando Paul Michael trabajaba con la Orquesta Candela durante una celebración por el aniversario del Club Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

Pamela López muestra chats de llamadas que habría recibido Paul Michael desde Ecuador.Fuente: Instagram (pamlopsol)