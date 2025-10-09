"Siento rabia": Daniela Darcourt arremete contra el Gobierno tras ataque a Agua Marina en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agua Marina sigue siendo noticia luego de que cuatro miembros de la agrupación fueran heridos de bala durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos la noche del último miércoles 8 de octubre, según reportó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se trata de los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, así como el tecladista César More Nizama y el animador de la agrupación de cumbia, Wilson Ruiz Julca.

Los dos primeros se encuentran internados en la clínica Maison de Santé, en Chorrillos, mientras que los otros dos músicos se recuperan en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, en La Victoria.

Ante lo sucedido, Daniela Darcourt expresó su indignación por el incremento de la delincuencia en nuestro país. “¡Basta ya! Aspiramos a un país más justo, pero sobre todo un país donde salir a trabajar sea sinónimo de regresar sano a casa. Ese es un acto que ahora en el Perú suena a lujo”, expresó la salsera en un comunicado en sus redes sociales.

En ese sentido, la intérprete de Señor mentira mostró su apoyo a Agua Marina, Armonía 10 y demás agrupaciones, transportistas, empresarios y personas que vienen siendo extorsionadas por delincuentes.

“Mi solidaridad con Agua Marina, con la familia del fallecido Paul Flores, con mis colegas musicales, con los transportistas, dueños de negocios pequeños y toda la sociedad peruana en general que estamos merced a la extorsión, el robo y la muerte”, comentó.

Cuatro integrantes de Agua Marina fueron heridos tras ser atacados en el Círculo Militar. | Fuente: Instagram (aguamarinaoficial)

Daniela Darcourt arremete contra el Gobierno de Dina Boluarte

Daniela Darcourt también mostró su clara molestia por una inoperancia del Gobierno de Dina Boluarte. “Tenemos un enemigo común que es la delincuencia, pero el peor (enemigo) de todos nuestros males son las autoridades que no hacen nada mientras nos desangramos”, señaló la artista nominada al Latin Grammy.

Del mismo modo, Darcourt rechazó los crímenes y exhortó al Gobierno a trabajar por la “paz” de todos los peruanos.

“De ninguna manera unos poco violentos podrán más que todos nosotros unidos. Porque si de algo somos conscientes es que ya no permitiremos que nos arrebaten nuestra paz, la misma que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos construido”, señaló.

Finalmente, la cantante sostuvo: “¡Basta ya! ¡Queremos un país donde trabajar sea seguro para seguir creciendo! ¿Qué más tiene que pasar para que este Gobierno entienda que lo queremos fuera? Siento rabia, impotencia, miedo (…) pero, sobre todo, cansancio. Juntos somos capaces de todo, y esta no será la excepción”.

Comunicado de Daniela Darcourt en solidaridad con Agua Marina.Fuente: Instagram

Grupo 5 condenó ataque contra Agua Marina: “El hampa gobierna al Perú”

El Grupo 5 también condenó el ataque contra Agua Marina. Por medio de sus redes sociales, la agrupación de cumbia mostró su lamentó por lo sucedido en Chorrillos.

“Como Grupo5 no encontramos más palabras para condenar lo sucedido anoche en un concierto de nuestros hermanos de Agua Marina en el complejo militar en Chorrillos. Con impotencia vemos cómo el hampa gobierna nuestro Perú”, señaló.

De igual manera, el Grupo 5 recordó las protestas que se vienen realizando en contra del Gobierno por su “ineficiencia” ante la inseguridad e hicieron un llamado a la presidenta Dina Boluarte para buscar una solución.

“¿Cuánta más sangre se va a derramar? Por el amor de Dios: Señora Presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia. También somos ciudadanos que trabajamos honradamente, nuestros impuestos deben ser administrados de manera correcta, deseamos vivir tranquilos, exigimos que asuman las responsabilidades que les corresponden y por las que fueron elegidas o designadas”, sostuvo.

Finalmente, la orquesta pidió a todos sus seguidores orar por la salud de los integrantes heridos de Agua Marina. “Elevamos nuestras oraciones y extendemos nuestra solidaridad para los heridos durante el evento puedan recuperarse pronto”, concluyó.