Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: cronología de una relación que empezó en un reality y terminó en un pódcast

El conductor argentino confirmó el final de su romance con la actriz peruana tras dos años de una relación marcada por la exposición mediática, los rumores de crisis y las muestras públicas de amor.

El último miércoles, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar en su nuevo pódcast Estamos de paso el fin de su relación con Milett Figueroa. Fueron dos años intensos en los que la historia del presentador argentino y la actriz peruana pasó del coqueteo en un set de televisión a los rumores de boda, con constantes idas y vueltas en medio del ojo público.

“Nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande. La amo mucho, la quiero mucho (…) Pasé dos años hermosos”, dijo Tinelli. Con estas palabras, se cerró un capítulo que comenzó en Bailando 2023, siguió en viajes, un reality, fiestas familiares y hasta peleas con periodistas y figuras del espectáculo peruano y argentino.

Esta es la cronología de una relación que, aunque llegó a su fin, dejó momentos que dieron mucho de qué hablar...

El flechazo en Bailando 2023

Septiembre de 2023 fue el inicio de todo. Milett Figueroa debutó en la pista de Bailando 2023 junto a Martín Salwe, pero más allá de la competencia, lo que capturó la atención fueron las miradas cómplices con Tinelli. “Una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica”, dijo el conductor en vivo, dejando en claro su interés.

La química se trasladó fuera de cámaras. Pronto llegaron las primeras salidas, como la noche en que fueron juntos al teatro a ver Brujas, protagonizada por Moria Casán. Aunque Milett aseguró entonces que solo se trataba de “una salida de amigos”, al poco tiempo la pareja oficializó su romance con un beso en backstage que quedó registrado por las cámaras del reality.

El romance se consolida

Lo que comenzó como un juego televisivo rápidamente se convirtió en una relación seria. Milett se integró a Los Tinelli, el reality familiar para Prime Video, que se estrenó en enero de 2025. Su presencia confirmó que el vínculo con Marcelo iba en serio.

Durante meses, compartieron viajes, celebraciones y proyectos. En Año Nuevo de 2024 se mostraron felices junto a la familia del conductor en Buenos Aires, y ese San Valentín él le dedicó un mensaje: “Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino. Te amo”.

Incluso llegaron a sonar rumores de compromiso, luego de que Milett apareciera con un anillo en redes. Sin embargo, meses después, en el pódcast Ouke, ella reveló que se trataba de un regalo de Navidad. Aunque ambos negaron planes de matrimonio inmediato, sí hablaron públicamente de un futuro juntos.

Rumores, distancias y reconciliaciones

Como toda relación mediática, no faltaron las especulaciones. La ausencia de Milett en algunos eventos familiares, su retorno a Lima por trabajo y los viajes de Tinelli sin ella alimentaron titulares.

A inicios de 2024, Milett fue consultada sobre una posible crisis y respondió con ironía: “Siempre estoy enamorada, está todo muy bien”. Más adelante, los dos se encargaron de desmentir rumores compartiendo fotos juntos o apareciendo en celebraciones familiares.

En marzo, Milett hizo su debut en las pasarelas argentinas durante el Fashion Week de Buenos Aires, aunque la ausencia de Tinelli no pasó desapercibida. “Tenía que venir, pero tuvo un compromiso y se le complicó”, explicó ella a la revista Caras.

Meses despues, las dudas regresaron cuando Tinelli fue visto en la Copa América acompañado por la abogada María Eugenia Schlatter. Sin embargo, poco después, el conductor despejó sospechas con una foto en redes donde aparecía abrazado a una sonriente Milett, acompañada del mensaje: “Juntos a la par. Te amo”.

La sombra de la polémica

El romance no estuvo libre de conflictos externos. Milett enfrentó críticas de periodistas como Ángel de Brito, quien cuestionó su papel como jurado de Cantando 2024. "¿cuál es tu problema conmigo?", le respondió ella a través de sus redes sociales.

También protagonizó roces con Mimi Alvarado, pareja del primo de Tinelli, en plena gala del programa. Tras recibir una baja calificación de Milett, Mimi estalló en vivo: “Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible aquí”.

La tensión se trasladó incluso a la familia de Marcelo. En el reality Los Tinelli, estrenado en Prime Video, se evidenció la incomodidad de las hijas del conductor —Micaela, Candelaria y Juanita— frente a la presencia de Milett, en escenas que terminaron con la modelo quebrándose en cámara. Tiempo después, ella aclaró en el programa LAM: “No pretendo ser ni la madrastra de nadie, ni la amiga de nadie”.

Por otro lado, desde Perú también surgieron revelaciones inesperadas. En junio, Pablo Heredia se presentó en El valor de la verdad y confesó que “perdió la cabeza” por Milett, a quien describió como “una mujer muy especial”, con quien tuvo un “vínculo amoroso sexoafectivo”. Semanas después, Bruno Agostini aseguró haber mantenido una relación “clandestina” con Milett y aseguró que ella le fue infiel con Heredia.

Los últimos meses de Milett y Marcelo

En 2025, el desgaste se hizo evidente. Aunque aún compartían celebraciones —como el cumpleaños número 33 de Milett en junio, donde Tinelli la sorprendió con una velada romántica—, cada vez fueron menos las apariciones públicas juntos, incluida una breve visita del conductor a Lima en marzo.

En mayo, los rumores de separación volvieron a tomar fuerza cuando la modelo regresó a Lima y él permaneció en Buenos Aires. En entrevistas, ambos negaron una crisis, pero ya no se mostraban con la misma frecuencia en redes sociales.

Uno de los últimos gestos públicos de amor fue el video que Milett publicó en San Valentín de 2025, al que Tinelli respondió en Instagram: “No hay palabras suficientes, mi amor. Me has demostrado tanto en estos casi dos años de amor que, a pesar de todo, hoy entiendo por qué seguimos juntos”.

Posteriormente, en agosto, durante una entrevista en Esta Noche, Milett aseguró que su relación estaba más fuerte que nunca, pese a los rumores de distanciamiento. “Así nunca me he enamorado en mi vida, nunca (…) Para mí es mi primer argentino”, dijo tras escuchar un enlace en vivo con Tinelli, quien reafirmó: “Ella es mi novia, mi mujer”.

El final de su historia de amor

El 24 de septiembre de 2025, Marcelo Tinelli puso fin a las especulaciones: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Fue un ciclo muy lindo. La amo mucho, la quiero mucho. Me ha regalado dos años maravillosos de su vida”.

Así concluyó uno de los romances más mediáticos de los últimos tiempos en Argentina y Perú: frente a las cámaras, aunque esta vez en la intimidad de un pódcast. Queda pendiente escuchar la versión de Milett Figueroa.

