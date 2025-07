Pamela López rechaza ser llamada "vaga" y manda indirecta a Pamela Franco: "¿Me 'yapean' 280 soles?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López arremetió contra sus detractores. La todavía esposa de Christian Cueva rechazó ser llamada “vaga” en sus redes sociales en medio del pedido de más de 60 mil soles mensuales de pensión de alimentos que anunció su abogada Rosario Sasieta al futbolista peruano, quien actualmente juega en el equipo de Emelec de Ecuador.

A través de un live en Instagram, la trujillana de 38 años negó que perciba alguna manutención y afirmó que no viene recibiendo dinero de parte del padre de sus hijos.

“Yo quiero preguntar a las personas: ¿por qué que me dicen vaga? Pregunta nada más. ¿Ustedes, me mantienen o saben cómo vivo?, si yo no percibo manutención hace un año, ¿cómo comen mis hijos? Ojo. Mis hijos siguen teniendo el mismo estándar de vida. Yo sigo con mis uñitas, con mi cabellito (bien arreglado), mis hijos siguen bien vestidos. A mí no me cae el dinero del cielo”, sostuvo López.

Del mismo modo, la empresaria no desaprovechó en mandar una clara indirecta a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, recordando los 280 soles que el deportista le ‘yapeó’ a la cumbiambera cuando todavía estaban juntos, según mostró López en mensajes de WhatsApp en Magaly TV: La Firme el año pasado.

“¿Ustedes tienen mi número o mi Yape? ¿Me 'yapean' 280 soles? ¿Cómo existe ese milagro? Explíquenme. Saben cómo se hace para generar, para comprarle a mis hijos el uniforme, para pagar la inscripción, para comprar sus bebidas, sus loncheras, sus comidas ¿Ustedes me dan? No me pagan nada. Nadie me paga nada. Entonces ahí está su respuesta”, señaló.

Finalmente, Pamela López mencionó que viene trabajando para sacar adelante a sus tres hijos. “Yo trabajo de todo, a mí nadie me da, nadie me mantiene, no me dan nada, yo veo la forma de salir adelante por el bienestar de mis hijos y el mío”, concluyó.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales a Christian Cueva, según su abogada

Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales como parte de la demanda de pensión de alimentos contra Christian Cueva. Fue su propia abogada Rosario Sasieta quien confirmó que López exigió dicha cantidad por los tres hijos menores que tiene con el futbolista peruano.

“Hemos pedido, por los tres niños, un poco más de 60 mil soles. Eso es lo que hemos pedido. A algunos les parecerá mucho, a otros poco. En dólares son 17 mil dólares mensuales", expresó la abogada en el programa Amor y fuego.

En ese sentido, la exministra de la Mujer señaló que la demanda de Pamela López se hizo cuando Christian Cueva todavía jugaba en Cienciano por lo que harán otra demanda con “nuevas estrategias” ahora que el volante se fue a Ecuador para jugar por Emelec.

"Tendremos que evaluar esos nuevos hechos. Nosotros hemos pedido un poco más de 60 mil soles como monto final. El juez ha dicho que no va a dar 60 mil, por las cuestiones que se están viendo, y nos otorgó el 20 por ciento, que son 12 mil soles. Le hemos dicho que las cosas han cambiado. Él (Christian Cueva) ya no está aquí. Habría que hacer un exhorto y una serie de papeles”, explicó.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López celebró su cumpleaños con su pareja Paul Michael

Semanas atrás, Pamela López fue homenajeada en su cumpleaños 38 por su pareja Paul Michael con mariachis, flores, una gran torta y diversas canciones románticas.

La empresaria fue recibida por el exintegrante de Combinación de La Habana con una grata fiesta dentro del local en el Centro de Lima donde ella es una de las propietarias y el cual administra junto con Michael en los eventos denominados ‘La Cueva de KittyPam’.

Luciendo un sombrero de mariachi y sosteniendo un ramo de flores, Paul Michael se dirigió hacia Pamela López junto a un grupo de músicos que empezaron a cantarle a la empresaria y anfitriona ante la mirada y aplauso de los asistentes.

En otro video, compartido en Instagram por el propio Paul Michael, se ve cómo el joven canta un romántico tema a Pamela López. El artista se animó a interpretar su reciente éxito El cervecero junto con la cantante Handa.

