Korina Rivadeneira presenta a su padre con emotivo video y revela a qué se dedica en Venezuela [VIDEO]

La modelo Korina Rivadeneira mostró a qué se dedica su padre en Venezuela. | Fuente: Instagram (rivadeneirak)

Korina Rivadeneira sigue disfrutando de su estadía en Venezuela luego ser recibida, días atrás, por sus amigos y familiares más cercanos. La modelo y exintegrante de Esto es guerra continúa disfrutando del tiempo con sus seres queridos tras regresar a su país natal después de diez años de estar viviendo en el Perú.

Ahora, por medio de sus historias en Instagram, la esposa de Mario Hart compartió emotivas imágenes presentando a su padre y mostrando a qué se dedica. En una primera foto, la también influencer posó junto a progenitor y la pareja de este. Los tres lucen muy sonrientes demostrando la cálida bienvenida que tuvo Korina.

“Conocí al fin a la novia de mi papá que me consintió con unas deliciosas arepitas”, escribió Rivadeneira. Eso no es todo. La exchica reality también publicó un video donde revela el trabajo que hace su padre en su natal Valencia, en Venezuela.

“Él tiene su propio taller al lado de su casa. De joven estudió arquitectura, desistió antes de terminar. Toda su vida se dedicó a diseñar display para joyerías, estuches para condecoraciones, tuvo una fábrica dedicada a ella y ahora tiene su propio taller”, escribió la empresaria quien es llamada 'chatota' por su padre.

“Yo le digo 'papote' (…) Él es orgulloso y feliz, un artista nato, dibuja, pinta y crea impresionante. Para él no existen imposibles, eso me enseñó”, expresó la personalidad de televisión resaltando lo feliz que está con su familia.

Korina Rivadeneira viajó a Venezuela y se reencontró con su familia

Korina Rivadeneira dejó el Perú para viajar a Venezuela luego de diez años y reencontrarse con sus amigos y familiares, quienes la esperaban en el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Caracas protagonizando un emotivo momento lleno de efusividad y nostalgia.

Fue por medio de un video en Instagram que Korina mostró su reencuentro familiar. En las imágenes, aparece sonriente llegando con su equipaje al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar donde estaba su hermana, su tía, su sobrina, y demás amigos y familiares.

En las imágenes, se ve a Rivadeneira siendo abrazada por sus seres queridos dejando caer unas lágrimas de felicidad tras estar con ellos después de vivir tantos años en el Perú con Mario Hart, padre de sus dos hijos.

"Llegué a Venezuela. Me reencontré después de diez años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos”, escribió.

Para la exactriz de Al fondo hay sitio, volver a su país tuvo un significado especial mostrando una gran carga emocional de ver a los suyos.

“Fue muy fuerte volver a casa después de tanto tiempo. Sentí que todo había cambiado, pero a la vez, que el amor de mi familia seguía intacto. No hay palabras para describir lo que viví al verlos nuevamente”, mencionó Korina en diálogo con sus seguidores.