Gustavo Salcedo es captado pasando la noche en casa de Maju Mantilla, pese a tener nueva saliente

Gustavo Salcedo fue visto pasando la noche en la casa de Maju Mantilla, así como recibiendo visitas de quien sería su nueva saliente: una joven médico-veterinaria y docente de nombre María Pía Vallejos Cabada, quien confirmó que viene conociendo al todavía esposo de la exMiss Mundo.

Según imágenes difundidas por Amor y fuego, Salcedo se dirigió a un mismo departamento dos días seguidos donde entró y salió por la puerta principal. Luego de salir, la joven entró a bordo de una moto.

Ese mismo día, por la noche, el empresario fue grabado en un local de comida con sus padres y sus hijos menores para ir, a bordo de su camioneta, al nuevo departamento de Maju Mantilla, quien llegó horas después entrando al mismo espacio que su exesposo.

Luego de varias horas, el programa de espectáculos pudo grabar a Salcedo saliendo del domicilio a las 6 de la mañana. “Gustavo salió con ropa diferente a la que entró. Luego, se fue al club Regatas, luego a trabajar. La veterinaria lo buscó a su trabajo por la tarde, ingresa con todo y moto”, señaló el informe.

En efecto, María Pía Vallejos estuvo alrededor de tres horas con Gustavo Salcedo. Luego, de despedirse de ella, Salcedo vuelve a dirigirse a la casa de la presentadora de televisión. “Por la mañana, va a su trabajo, luego va al supermercado. Va otra vez al departamento de María Pía”, señala Amor y fuego.

Eso no es todo. Gustavo Salcedo y Maju Mantilla fueron grabados yendo al Sur donde se quedaron en una casa de playa en Punta Hermosa. Al día siguiente, ambos van a La Molina y finalmente, Salcedo vuelve al mismo departamento donde están Maju y sus hijos.

“Se trata de una jugada a 'doble cachete'. Por un lado, visitando a una joven veterinaria en su departamento. Por otro lado, pasando una noche a solas con su aún esposa Maju Mantilla”, resaltó el programa.