Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Llegaste al mundo hijo mío”: Ricardo Mendoza se convierte en padre junto a Katya Mosquera

El comediante Ricardo Mendoza se convirtió en padre junto a su novia Katya Mosquera.
El comediante Ricardo Mendoza se convirtió en padre junto a su novia Katya Mosquera. | Fuente: Instagram (katya.mosquera)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con un emotivo post en redes sociales, el comediante Ricardo Mendoza dio a conocer el nacimiento de su hijo con su prometida. “Te amo con todo el corazón”, expresó.

Ricardo Mendoza ya es papá. El comediante peruano no pudo ocultar su alegría y dio a conocer el nacimiento de su primer hijo junto a su prometida, Katya Mosquera.

Por medio de una emotiva publicación en sus redes sociales este lunes, el integrante de Hablando huevadas compartió fotos dentro de una sala de hospital junto a su pequeño. Mendoza lució una bata médica, mascarilla y gorro mientras sostenía la mano del recién nacido.

Del mismo modo, se ve un breve video de Ricardo haciendo ejercicios de estimulación para padres primerizos. Así como otra imagen de su pequeño hijo dentro de una incubadora adornada con globos azules. “Pues llegaste al mundo hijo mío”, comenzó diciendo el también actor.

“Que alegría, llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir. Es interesante que fuimos al doctor sin saber que por cuestiones de la vida comenzaría tu aventura llena de oxígeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor, que es el elemento que nunca te faltará”, expresó.

En efecto, el humorista resaltó que el embarazo de su pareja fue “una aventura intensa”. “Tenemos historias y videos para avergonzarte de grande y mostrárselo a quien sea necesario para ver tus mejillas rojas”, añadió.

Jorge Luna, Melissa Samplini, Katya Mosquera y Ricardo Mendoza.
Jorge Luna, Melissa Samplini, Katya Mosquera y Ricardo Mendoza. | Fuente: Instagram (katya.mosquera)

Ricardo Mendoza mostró su amor a Katya Mosquera tras nacimiento de su hijo

Ricardo Mendoza destacó la labor de Katya Mosquera para sobrellevar la gestación de su hijo durante estos meses. “Tu mamá Katya Mosquera ha hecho todo el trabajo”, señaló el comediante dirigiéndose a su pequeño.

En ese sentido, resaltó: “En serio yo solo puse mi parte cromo somática, pero el resto y el trabajo duro se lo ha llevado tu madre y lo seguirá teniendo por un tiempo, yo le daré el soporte necesario en todo lo que pueda. Quiérela muchísimo porque en serio su chamba es muy difícil y ejemplar”.

Por otro lado, el comediante afirmó que se enfocará en su faceta como padre estando junto a su pequeño y su prometida.

“¿Y ahora? Que aventuras tendrás, pues las que vengan tranquilo, que aquí estamos, tu mamá y yo, para acompañarte y ayudarte en lo que necesites. ¡Bienvenido al mundo¡¡Diviértete mucho y vive pleno! Te amo con todo el corazón”, concluyó.

Ricardo Mendoza se mostró emocionado por su primer hijo

Días atrás, Ricardo Mendoza expresó su emoción por la próxima llegada de su primer hijo, fruto de su relación con Katya Mosquera.

Mendoza compartió detalles sobre lo cerca que está el nacimiento del bebé y la ansiedad que viven como futuros padres.

“¿Cuántos meses faltan? Días, faltan días. Tenemos la maleta, tenemos todo, lo único que falta es que llegue. Estamos esperando que llegue, será hombrecito”, comentó en el programa Arriba Mi Gente.

Aprovechando las cámaras del programa, el comediante no dudó en dedicarle un mensaje lleno de cariño a su pareja.

“Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo, quiero que mi novia, mi esposa, la mamá de mis hijos del futuro vea esto y sepa que la amo. Estoy muy contento y emocionado, así que te mando un saludo en el futuro”, expresó.

Ricardo Mendoza dio a conocer en sus redes sociales que se convirtió en padre.

Ricardo Mendoza dio a conocer en sus redes sociales que se convirtió en padre.Fuente: Instagram (ricardoelcomediante)

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
ricardo mendoza Katya Mosquera

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA