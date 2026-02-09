“Llegaste al mundo hijo mío”: Ricardo Mendoza se convierte en padre junto a Katya Mosquera

Ricardo Mendoza ya es papá. El comediante peruano no pudo ocultar su alegría y dio a conocer el nacimiento de su primer hijo junto a su prometida, Katya Mosquera.

Por medio de una emotiva publicación en sus redes sociales este lunes, el integrante de Hablando huevadas compartió fotos dentro de una sala de hospital junto a su pequeño. Mendoza lució una bata médica, mascarilla y gorro mientras sostenía la mano del recién nacido.

Del mismo modo, se ve un breve video de Ricardo haciendo ejercicios de estimulación para padres primerizos. Así como otra imagen de su pequeño hijo dentro de una incubadora adornada con globos azules. “Pues llegaste al mundo hijo mío”, comenzó diciendo el también actor.

“Que alegría, llegaste antes de lo pensado. Definitivamente ya querías salir. Es interesante que fuimos al doctor sin saber que por cuestiones de la vida comenzaría tu aventura llena de oxígeno, hidróxido de carbono, decibeles distintos, fotones que no tenías en la pancita de tu madre y un montón de amor, que es el elemento que nunca te faltará”, expresó.

En efecto, el humorista resaltó que el embarazo de su pareja fue “una aventura intensa”. “Tenemos historias y videos para avergonzarte de grande y mostrárselo a quien sea necesario para ver tus mejillas rojas”, añadió.