Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte bautizaron a sus dos hijos en íntima ceremonia en Chorrillos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte bautizan a sus dos hijos en íntima ceremonia en Chorrillos.
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte bautizan a sus dos hijos en íntima ceremonia en Chorrillos. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con saco y camisa, el delantero de Alianza Lima apareció en una iglesia en Chorrillos al lado de su pareja Ana Paula Consorte y sus dos hijos: José Paolo y Paolo André.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte bautizaron a sus dos pequeños hijos en una íntima ceremonia realizada en una iglesia en Chorrillos el último martes, 30 de diciembre.

Fue la propia modelo brasileña quien compartió un carrusel de fotografías, en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece de la mano con sus dos pequeños: José Paolo y Paolo André. También estuvo Manuela, la hija adolescente de Ana Paula.

En la imagen, los dos pequeños lucen trajes blancos dentro de la iglesia donde los bautizaron marcando así una nueva etapa familiar en la vida del popular ‘Depredador’.

“Tienes que amar gente, como si no hubiera mañana, porque si te detienes a pensar realmente no lo hay”, escribió Consorte en la descripción de la publicación colgada previo a la celebración del Año Nuevo 2026.

Del mismo modo, la economista Ulda Montoya, quienes amiga personal y madrina de los hijos de Paolo Guerrero junto a su esposo Jandi Rivera, compartió algunas imágenes de la ceremonia donde se ve a Paolo Guerrero.

En efecto, el delantero de Alianza Lima lució un conjunto azul marino y camisa blanca mientras posaba con Ana Paula Consorte, los padrinos y sus dos pequeños hijos. También se pudo notar a Guerrero cargando al menor de sus pequeños mientras se concretaba la ceremonia.

Ana Paula Consorte es la actual pareja del delantero peruano Paolo Guerrero.
Ana Paula Consorte es la actual pareja del delantero peruano Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram

Ana Paula Consorte reveló el motivo que retrasa su boda con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte reveló el verdadero motivo que viene retrasando su boda con Paolo Guerrero. La brasileña estuvo en un evento promocionando sus productos de belleza y no dudó en hablar sobre los planes de matrimonio que tiene con el delantero.

Fue ante las cámaras de América Hoy que la también influencer mencionó que todavía no tiene una fecha exacta de su boda con el popular 'Depredador'.

"Sobre el matrimonio. ¿Ya hay fecha de matrimonio?", preguntó la reportera del mencionado programa. "No, todavía no. Estos días estábamos hablando sobre eso (…) Saben cómo son los hombres", comenzó diciendo Consorte.

De igual manera, mencionó que la razón por la que no realiza su boda es porque Guerrero quiere que ella vea toda la organización del evento. "Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo. Entonces, creo que el próximo año (se puede dar)", exclamó.

En otro momento, Ana Paula Consorte confirmó el matrimonio con el delantero de la selección peruana. "Sí, sí habrá (boda). Será más adelante, sí", sostuvo. Al ser consultada si se hará el 2026, respondió: "¿Quién sabe? Por ahí que sí".

Finalmente, descartó que se quedó como "la eterna novia". "No, no, no. De eso ya hablamos. Ya ordenamos todo, solo que yo tengo que arreglar todas las cosas", aseveró.

Ana Paula Consorte confirmó que tiene planes de boda con Paolo Guerrero

Meses atrás, Ana Paula Consorte confirmó que ya viene planificando su boda con Paolo Guerrero. La brasileña fue consultada si ya está pensando en ir al altar junto con el delantero de Alianza Lima tras mostrarse muy unidos en sus redes sociales.

"Ah, se viene (nuestra boda), pero por ahora estamos como planeando, pero vamos a ver (qué pasa)", declaró la también influencer. Seguidamente, resaltó que viene disfrutando de su relación con el popular 'Depredador'." Vamos muy bien. Super tranquilos", mencionó a las cámaras de América Espectáculos.

En otro momento, Ana Paula Consorte ratificó que tanto ella como Paolo Guerrero quieren tener una hija. "Si, yo quiero una mujercita. Yo y Paolo queremos", remarcó.

Cabe resaltar que Guerrero tiene dos hijos varones con la modelo. "A los dos les encanta la pelota. Yo soy su entrenadora. Son super traviesos y lindos", acotó. 

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte bautizan a sus dos hijos en íntima ceremonia en Chorrillos.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte bautizan a sus dos hijos en íntima ceremonia en Chorrillos.Fuente: Instagram (uldamontoya)

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Paolo Guerrero Ana Paula Consorte

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA