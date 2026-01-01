“Perdí al amor de mi vida y todavía duele”: Viuda de Paul Flores despide el 2025 con emotivo post

Carolina Jaramillo, la viuda del cantante Paul Flores, decidió compartir un carrusel de fotos junto a su familia recordando al cantante de Armonía 10.

Por medio de sus redes sociales, la empresaria mostró el último miércoles una cena en familia para recibir el Año Nuevo 2026 junto a un cuadro con el retrato de Paul Flores, quien era conocido como ‘Russo’ en el rubro de la cumbia peruana.

Del mismo modo, Jaramillo difundió un mensaje de reflexión donde mostró su pena por ya no poder ver a Paul, quien falleció en marzo de 2025 a causa de disparos contra el bus de la agrupación Armonía 10.

“Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar. Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí (…) y todavía duele, todos los días”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el 2025 fue un año “de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloró”. No obstante, precisó que también fue el año en el que “aprendió a levantarse por su hijo, su familia, y porque Paul así lo hubiera querido”.

“Hoy cierro este año con lágrimas, sí, pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron, por quienes me abrazaron sin preguntar, y por Dios, que nunca me soltó la mano. Que el Nuevo Año 2026 me regale paz, sanación y un poquito de calma para el alma. Feliz año a todos”, concluyó.

Viuda de Paul Flores condenó el ataque contra Agua Marina en Chorrillos

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, el cantante de Armonía 10 que fue asesinado a manos de extorsionadores, expresó su indignación por el ataque armado contra Agua Marina ocurrido la noche del miércoles 8 de octubre en el distrito de Chorrillos.

En conversación telefónica con el programa La Rotativa del Aire de RPP, la también cantante responsabilizó al Gobierno de la creciente violencia que afecta al país.

Como se recuerda, Agua Marina fue una de las primeras orquestas en pronunciarse contra la inseguridad ciudadana luego del asesinato de Flores, conocido como 'Russo'.

"Yo ahora no voy a hablar desde el odio, estoy aquí para hablar desde mi dolor, desde la impotencia que hoy estamos viviendo. Yo lo viví con mi esposo. La gente piensa que uno ya está tranquilo porque atraparon a los que hicieron daño, pero la verdad es que la justicia no se ve", declaró.