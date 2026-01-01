Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"He llorado de alegría y de tristeza": Natalia Salas despide el 2025 y reflexiona tras el regreso de su cáncer

La actriz Natalia Salas despidió el 2025 con un emotivo video en sus redes sociales.
La actriz Natalia Salas despidió el 2025 con un emotivo video en sus redes sociales. | Fuente: Instagram (nataliasalasz)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con un emotivo video, Natalia Salas recordó su retorno a la televisión, su casamiento con Sergio Coloma y el nuevo diagnóstico de cáncer en una vértebra. "Agradezco a Dios", expresó.

Natalia Salas se despidió del 2025 con un emotivo video compartido en sus redes sociales el último miércoles 31 de diciembre. En efecto, la recordada actriz de Al fondo hay sitio mostró diversas actividades, shows, grabaciones, logros profesionales, viajes familiares, reuniones con amistades y eventos importantes de su vida personal dejando ver su entusiasmo para iniciar un Nuevo Año.

Del mismo modo, la también influencer y personalidad de televisión dejó ver breves extractos de su boda civil y religiosa al lado del empresario Sergio Coloma celebrada el 7 y 15 de noviembre, así como paseos junto a su pequeño hijo, Leandro.

“Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único. Volví a la televisión y también a bailar y cantar, me atreví a producir y estrenar, viajé a nuevos lugares, conocí gente que se volvió muy cercana y gente cercana que se volvió una extraña”, señaló Salas.

En ese sentido, la también exactriz de Eres mi bien recordó el retorno del cáncer el cual fue diagnosticado con una metástasis en una de sus vértebras. No obstante, enfatizó también en su boda y la alegría de estar junto a su familia.

“Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron, me casé. He llorado de alegría, de amor, de tristeza, de cólera, de agradecimiento. He reído con cada célula mi cuerpo. Soñé mucho y cumplí otro tanto. Hoy más que nunca agradezco a Dios por abrirme los ojos a lo importante”, sostuvo.

Natalia Salas festejó su boda civil y religiosa con Sergio Coloma en noviembre.
Natalia Salas festejó su boda civil y religiosa con Sergio Coloma en noviembre. | Fuente: Instagram

Natalia Salas anunció que operación tuvo que ser suspendida por indicación médica

Natalia Salas informó que la intervención quirúrgica programada para la extirpación de sus ovarios y trompas fue suspendida por indicación médica.

La actriz había anunciado, a mediados de octubre de 2025, que los doctores le detectaron una célula residual de cáncer alojada en una de sus vértebras, por ello tuvo que iniciar un nuevo tratamiento.

"Técnicamente, (el cáncer) no ha regresado. Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales", explicó Salas. A diferencia de las quimioterapias que recibió anteriormente, este tratamiento incluye medicamentos específicos que no generan secuelas como la caída del cabello.

La actriz fue sometida a radiocirugías y otros procedimientos destinados a "cicatrizar el hueso desde el interior y rellenar la zona afectada", ya que la vértebra no puede ser extirpada.

Debido a que se trata de un cáncer hormonal, los médicos recomendaron a Natalia Salas someterse antes de fin de año a una cirugía que implica la extirpación de ovarios y trompas, con el fin de reducir el riesgo de que la enfermedad reaparezca. La operación estaba prevista para el jueves 11 de diciembre, pero tuvo que ser reprogramada a causa de un problema de salud.

"Hoy era mi operación, pero me dio tos y puse en reprogramación. Me pondré hoy la ampolla que me sigue induciendo a la menopausia y esperar una nueva fecha", señaló Natalia en sus redes sociales.

Natalia Salas festejó su boda religiosa con Sergio Coloma

Natalia Salas vivió un día inolvidable al casarse por religioso con su pareja, Sergio Coloma, en una ceremonia acompañada por familiares y amigos cercanos.

A través de sus redes sociales, la artista compartió emotivos mensajes y fotografías que reflejan la alegría que rodeó este momento tan especial en su vida.

En una de sus publicaciones, Natalia expresó la emoción que la embarga tras este paso importante en su relación. "Me casé con el amor de mi vida. Ahora, con la bendición de Dios y todos nuestros amigos y familiares. Estoy lo que le sigue a feliz y agradecida", escribió junto a una imagen donde aparece junto a su esposo, su pequeño hijo y seres queridos.

Asimismo, compartió un video en el que se le ve junto a Sergio bailando en el centro de la pista durante la celebración. La actriz acompañó las imágenes con un mensaje lleno de sentimiento: “El mejor día de mi vida. Esposos. Esto es un sueño hermoso hecho realidad (…). Soy muy muy feliz".

La boda religiosa marcó un nuevo capítulo para la pareja, que ya había formalizado su unión civil una semana antes. Esto, luego de comprometerse en agosto de 2021.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
natalia salas cancer

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA