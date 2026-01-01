"He llorado de alegría y de tristeza": Natalia Salas despide el 2025 y reflexiona tras el regreso de su cáncer

Natalia Salas festejó su boda civil y religiosa con Sergio Coloma en noviembre. | Fuente: Instagram

Natalia Salas anunció que operación tuvo que ser suspendida por indicación médica

Natalia Salas informó que la intervención quirúrgica programada para la extirpación de sus ovarios y trompas fue suspendida por indicación médica.

La actriz había anunciado, a mediados de octubre de 2025, que los doctores le detectaron una célula residual de cáncer alojada en una de sus vértebras, por ello tuvo que iniciar un nuevo tratamiento.

"Técnicamente, (el cáncer) no ha regresado. Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales", explicó Salas. A diferencia de las quimioterapias que recibió anteriormente, este tratamiento incluye medicamentos específicos que no generan secuelas como la caída del cabello.

La actriz fue sometida a radiocirugías y otros procedimientos destinados a "cicatrizar el hueso desde el interior y rellenar la zona afectada", ya que la vértebra no puede ser extirpada.

Debido a que se trata de un cáncer hormonal, los médicos recomendaron a Natalia Salas someterse antes de fin de año a una cirugía que implica la extirpación de ovarios y trompas, con el fin de reducir el riesgo de que la enfermedad reaparezca. La operación estaba prevista para el jueves 11 de diciembre, pero tuvo que ser reprogramada a causa de un problema de salud.

"Hoy era mi operación, pero me dio tos y puse en reprogramación. Me pondré hoy la ampolla que me sigue induciendo a la menopausia y esperar una nueva fecha", señaló Natalia en sus redes sociales.

Natalia Salas festejó su boda religiosa con Sergio Coloma

Natalia Salas vivió un día inolvidable al casarse por religioso con su pareja, Sergio Coloma, en una ceremonia acompañada por familiares y amigos cercanos.

A través de sus redes sociales, la artista compartió emotivos mensajes y fotografías que reflejan la alegría que rodeó este momento tan especial en su vida.

En una de sus publicaciones, Natalia expresó la emoción que la embarga tras este paso importante en su relación. "Me casé con el amor de mi vida. Ahora, con la bendición de Dios y todos nuestros amigos y familiares. Estoy lo que le sigue a feliz y agradecida", escribió junto a una imagen donde aparece junto a su esposo, su pequeño hijo y seres queridos.

Asimismo, compartió un video en el que se le ve junto a Sergio bailando en el centro de la pista durante la celebración. La actriz acompañó las imágenes con un mensaje lleno de sentimiento: “El mejor día de mi vida. Esposos. Esto es un sueño hermoso hecho realidad (…). Soy muy muy feliz".

La boda religiosa marcó un nuevo capítulo para la pareja, que ya había formalizado su unión civil una semana antes. Esto, luego de comprometerse en agosto de 2021.