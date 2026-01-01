"He llorado de alegría y de tristeza": Natalia Salas despide el 2025 y reflexiona tras el regreso de su cáncer

Natalia Salas se despidió del 2025 con un emotivo video compartido en sus redes sociales el último miércoles 31 de diciembre. En efecto, la recordada actriz de Al fondo hay sitio mostró diversas actividades, shows, grabaciones, logros profesionales, viajes familiares, reuniones con amistades y eventos importantes de su vida personal dejando ver su entusiasmo para iniciar un Nuevo Año.
Del mismo modo, la también influencer y personalidad de televisión dejó ver breves extractos de su boda civil y religiosa al lado del empresario Sergio Coloma celebrada el 7 y 15 de noviembre, así como paseos junto a su pequeño hijo, Leandro.
“Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único. Volví a la televisión y también a bailar y cantar, me atreví a producir y estrenar, viajé a nuevos lugares, conocí gente que se volvió muy cercana y gente cercana que se volvió una extraña”, señaló Salas.
En ese sentido, la también exactriz de Eres mi bien recordó el retorno del cáncer el cual fue diagnosticado con una metástasis en una de sus vértebras. No obstante, enfatizó también en su boda y la alegría de estar junto a su familia.
“Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron, me casé. He llorado de alegría, de amor, de tristeza, de cólera, de agradecimiento. He reído con cada célula mi cuerpo. Soñé mucho y cumplí otro tanto. Hoy más que nunca agradezco a Dios por abrirme los ojos a lo importante”, sostuvo.