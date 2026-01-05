"Toda la vida soñé con este momento": hija de Tony Rosado anuncia su compromiso durante viaje a Londres [FOTOS]

Susan Rosado, hija mayor del cantante de cumbia Tony Rosado, anunció su compromiso a través de sus redes sociales. La noticia fue compartida el mismo día en que el artista sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía a una presentación en Arequipa.

La romántica petición ocurrió durante un viaje a Londres, ciudad que visitó junto a su pareja, Mario Salazar, para recibir el 2026.



En las imágenes se aprecian varias escenas románticas de los futuros esposos, además de un video y una foto donde se aprecia los detalles del anillo de compromiso.

"Toda la vida soñé con este momento, llegué a pensar que sería imposible, pero una vez más Dios y tú me demostraron que no lo es. Siii y mil veces siii. Hoy, mañana y siempre mi futuro esposo. Te amo", escribió Susan Rosado en la publicación.

No pasó mucho tiempo para Mario comente el mensaje de su novia: "Te amo preciosa, para toda la vida".

¿Qué pasó con Tony Rosado en Arequipa?

Tony Rosado sufrió el último fin de semana un accidente automovilístico cuando se dirigía a un concierto en la ciudad de Camaná. Fue su esposa, Susan Pacheco, quien informó sobre el hecho, pero aclaró que el cantante se encontraba en buen estado de salud, ya que solo presentó heridas leves.

De acuerdo con lo difundido, el auto que transportaba al cantante quedó afectado en la parte frontal. Sin embargo, tras las evaluaciones correspondientes, el artista logró continuar con su agenda artística.

"Tuvo un accidente, pero gracias a Dios solo fueron golpes. Él tiene una fortaleza muy grande y pudo cantar en Camaná. Que Dios siempre me lo bendiga", señaló Pacheco.

En 2014, Tony Rosado ya había protagonizado un accidente similar en Piura, cuando la camioneta en la que viajaba impactó contra la parte trasera de un camión; sin embargo, también salió sin lesiones graves.





