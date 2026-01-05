Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo junto a doña Charo, madre de Jefferson Farfán [FOTOS]

La modelo y bailarina Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo al lado de Rosario Guadalupe, madre de su pareja Jefferson Farfán. Esto fue confirmado por Luis 'Cuto' Guadalupe, hermano de doña Charo y tío del exdelantero de Alianza Lima, quien publicó varias imágenes de la celebración en su cuenta de Instagram.

En una de las fotos, Kanashiro aparece sonriente mientras posa muy cerca a doña Charo y otros integrantes de la familia. Se trata de la primera imagen pública en la que se aprecia a la modelo con la madre de Farfán.

Días antes, la modelo se había referido a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con doña Charo, los cuales negó. Según relató a América Hoy, fue la propia madre del exfutbolista quien le comentó sobre las versiones que circulaban.

"Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas... Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", señaló.

Esta celebración por Año Nuevo también coincidió con el cumpleaños de doña 'Charo', que cae el 1 de enero.

Xiomy Kanashiro al lado de doña 'Charo' Guadalupe.Fuente: Instagram: Luis 'Cuto' Guadalupe

¿Qué dijo Doña Charo de Xiomy Kanashiro?

Hace unas semanas, Rosario Guadalupe fue abordada por la prensa, que buscaba conocer su opinión sobre la etapa que viven Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Al ser consultada sobre cómo ve la relación de su hijo con la bailarina, señaló: "De eso no hago comentarios, pero sí es muy buena chica".

Consultada sobre si Farfán tendría planes de matrimonio con Kanashiro, respondió: "Eso sí no sé, no apunta a eso".

Por otro lado, tras las celebraciones navideñas, Xiomy Kanashiro utilizó sus redes sociales para responder a rumores relacionados con un supuesto embarazo, luego de que algunos usuarios comentaran sus publicaciones.

Ante un mensaje reiterado con emojis de mujer embarazada, la bailarina respondió de manera directa: "No bebé, no estoy embarazada".