Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo junto a doña Charo, madre de Jefferson Farfán [FOTOS]

La modelo y bailarina Xiomy Kanashiro recibió el Año Nuevo al lado de Rosario Guadalupe, madre de su pareja Jefferson Farfán. Esto fue confirmado por Luis 'Cuto' Guadalupe, hermano de doña Charo y tío del exdelantero de Alianza Lima, quien publicó varias imágenes de la celebración en su cuenta de Instagram.
En una de las fotos, Kanashiro aparece sonriente mientras posa muy cerca a doña Charo y otros integrantes de la familia. Se trata de la primera imagen pública en la que se aprecia a la modelo con la madre de Farfán.
Días antes, la modelo se había referido a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con doña Charo, los cuales negó. Según relató a América Hoy, fue la propia madre del exfutbolista quien le comentó sobre las versiones que circulaban.
"Yo me enteré por ella. Me dijo: 'Xiomy, ¿has visto?' Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula (...) yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas... Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere", señaló.
Esta celebración por Año Nuevo también coincidió con el cumpleaños de doña 'Charo', que cae el 1 de enero.
¿Qué dijo Doña Charo de Xiomy Kanashiro?
Hace unas semanas, Rosario Guadalupe fue abordada por la prensa, que buscaba conocer su opinión sobre la etapa que viven Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Al ser consultada sobre cómo ve la relación de su hijo con la bailarina, señaló: "De eso no hago comentarios, pero sí es muy buena chica".
Consultada sobre si Farfán tendría planes de matrimonio con Kanashiro, respondió: "Eso sí no sé, no apunta a eso".
Por otro lado, tras las celebraciones navideñas, Xiomy Kanashiro utilizó sus redes sociales para responder a rumores relacionados con un supuesto embarazo, luego de que algunos usuarios comentaran sus publicaciones.
Ante un mensaje reiterado con emojis de mujer embarazada, la bailarina respondió de manera directa: "No bebé, no estoy embarazada".