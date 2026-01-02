Milett Figueroa celebró Año Nuevo 2026 sin Marcelo Tinelli: "Elegir lo que nos hace bien"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se vienen mostrando distantes en los últimos días avivando una posible ruptura. ¿Qué pasó? Resulta que la pareja pasó por separado la celebración del Año Nuevo 2026 rodeado, cada uno, con sus familiares y sin dedicarse algún mensaje —o posteo— público tal como tenían acostumbrados a sus seguidores.

La modelo peruana se quedó en Lima junto a su madre Martha Valcárcel. Por medio de su cuenta de Instagram, la también actriz nacional publicó un carrusel de fotos donde aparece con un elegante vestido plata con tiras.

Del mismo modo, se ve otra imagen de Milett junto a su progenitora. Ambas miran la cámara y sonríen mientras brindan con una copa de champaña.

“Que este nuevo año nos anime a confiar en nuestros tiempos, a elegir lo que nos hace bien y a celebrar cada paso, a ver desde otra perspectiva, a crecer sin prisa y a habitar el presente con gratitud. Que no falten las risas, los sueños, los aprendizajes y la gente linda en el camino”, escribió Figueroa junto a su publicación.

Seguidamente, la exintegrante de Esto es guerra mandó un mensaje de cariño a las personas que no podrán festejar la llegada del Año Nuevo.

“Si hoy estás sensible, solo, lejos de casa o simplemente atravesando un momento difícil, te mando un abrazo grande. Estoy contigo. Me encanta que estemos conectados y compartir este espacio. Gracias por estar, por el cariño y el apoyo de siempre. Que el año que comienza venga lleno de amor, paz, éxito y mucha felicidad. Que la alegría sea siempre nuestra casa. ¡Feliz Año!”, sostuvo.

La modelo Milett Figueroa recibió el 2026 junto a su madre Martha Valcárcel.Fuente: Instagram (milett)

Marcelo Tinelli estuvo en Punta del Este con sus hijos

Marcelo Tinelli recibió el Año Nuevo 2026 junto a sus hijos Juanita, Fran y Lolito Tinelli en su casa ubicada en Punta del Este, en Uruguay.

El propio conductor y presentador argentino compartió algunas fotos de la celebración con sus familiares luciendo muy feliz y sin mencionar a Milett Figueroa en sus publicaciones.

Cabe resaltar que la última publicación donde aparecieron juntos fue el 12 de diciembre de 2025 cuando Figueroa publicó un carrusel de fotos en Instagram donde, en algunas, se ve una cena romántica junto con el argentino.

“Amorcito mío, qué lindas fotos de estos últimos días. Estás cada día más hermosa. Yo también tomo Glow. Te amo, vida mía”, comentó Tinelli.

Sin embargo, en las últimas semanas, ninguno de los dos volvió a colocar una foto donde aparezcan juntos. Días atrás, Milett Figueroa vino a Lima para pasar Navidad con su familia. Por otra parte, Marcelo se quedó en Argentina. ¿Se tratará de un nuevo rompimiento? Veremos.

Por su parte, Marcelo Tinelli estuvo en su casa en Punta del Este, en Uruguay.Fuente: Instagram (marcelotinelli)

Milett Figueroa reveló que rompió varias veces con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se sinceró sobre la vez que Marcelo Tinelli hizo público el rompimiento de su relación en su podcast de YouTube Estamos de paso en setiembre. “Lo dijo porque habíamos terminado. Eso sí es verdad. Discutimos esa vez”, comentó la modelo peruana.

Asimismo, Milett reveló que ya había terminado su relación con el presentador y conductor argentino en anteriores ocasiones luego de fuertes discusiones.

“La verdad es que anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó hasta en dos ocasiones. Incluso pensábamos poner un comunicado y todo eso, pero nos arreglamos”, manifestó Figueroa en una entrevista en el set de Amor y fuego en noviembre.

En ese sentido, la actriz mencionó que los dos tienen un fuerte carácter por lo que tratan de evitar discusiones en su relación. "Creo que los dos tenemos un carácter muy fuerte. Yo sé decir: 'vamos a esperar o me voy'. Yo no tengo mucha paciencia para las discusiones. Trato de evitar el conflicto, pero en ese momento era un tema (de discusión)”, aseveró.

Por último, Milett recalcó que el tiempo que tienen juntos los ayuda a saber cómo manejarse. “Estamos creciendo en esta relación. Ya vamos más de dos años y nos hemos conocido también en el proceso de toda la relación. Como entendernos, hasta como discutir”, agregó.