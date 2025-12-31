Adolfo Chuiman sobre su salida de 'Al fondo hay sitio': "Yo renuncié porque ya no soportaba algunas cosas"

Adolfo Chuiman volvió a referirse sobre su salida de Al fondo hay sitio, serie donde interpretó por casi una deácada al mayordomo Peter Mackey. En una reciente entrevista, el actor explicó los motivos que lo llevaron a dejar la producción de América Televisión e incluso coincidió con las declaraciones de algunos de sus excompañeros de elenco, quienes también dejaron la serie para continuar en otros proyectos.

Sobre su renuncia, el artista señaló que estuvo relacionada con aspectos personales y con el ritmo de trabajo que mantenía en ese momento.

"Tuve que renunciar a la serie por unas cosas extra que pasaron dentro de mi carrera que no prefiero hacerlas públicas. Estuve grabando ocho años Al fondo hay sitio en Lima y un año y medio en Pachacámac, eso fue lo que me chocó un poco, también porque son dos horas de ida y dos horas de regreso, entonces el cuerpo ya no daba, sentí como una especie de ataque de nervios. Es que mi carrera ha sido incansable, maratónica. Mi casa solo era para dormir", explicó.

Adolfo Chuiman respalda las declaraciones de David Almandoz

Chuiman también habló de la popularidad de su personaje en la serie y la respuesta del público durante su participación. "Tuve la satisfacción de tener el más alto rating con Al fondo hay sitio interpretando a Peter McKay; aunque en la serie lo mataron, el público pidió que vuelva, así que tuvieron que revivirme. Ahora es peor, los carros paran y me preguntan cuándo voy a volver", declaró al canal de YouTube Mario Noticias Perú.

Por otro lado, el actor aprobó lo dicho hace unas semanas por su excompañero de elenco David Almandoz, quien señaló que el regreso de la serie respondía a una fórmula que ya mostraba desgaste.

"Aplaudo a David por ese gesto. La historia de Al fondo hay sitio ya tenía su fin, pero como tenía mucho rating tenían que sacarle el jugo a la serie. Yo renuncié porque ya no soportaba algunas cosas, como ya lo dije, por el ritmo laboral me dio dos ataques de nervios, tuvieron que curarme, pero ya me siento mucho mejor. También hubo otro problema, pero que no lo puedo contar en público", indicó.

Adolfo Chuiman evalúa regresar a la televisión en 2026

En cuanto a su presente profesional, Adolfo Chuiman indicó que se encuentra en una etapa de descanso, pero que evalúa posibles proyectos para el futuro.

"Estoy en una etapa de descanso, tengo propuestas para volver a la televisión en 2026, tengo algunas llamadas, pero todavía estoy pensándolo. Efraín Aguilar me llamó hace poco, pero estoy estudiándolo, todavía no puedo adelantar nada", dijo.