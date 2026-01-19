Kylian Mbappé defiende a Vinicius: "Si pitan tienen que hacerlo a toda la plantilla, es culpa de todos"

Real Madrid no pasa por un buen momento. Y es que tras perder la final de la Supercopa de España y ser eliminado en octavos de la Copa del Rey, los jugadores fueron pitados en el Santiago Bernabéu en el partido contra Levante. Vinicius Junior fue uno de los que estuvo en la mira.

A raíz de ello es que en el Real Madrid han salido a hablar de lo que se vivió en casa el pasado sábado, pese a la victoria 2-0. Kylian Mbappé salió al frente y tuvo comentarios sobre los reclamos de parte de los hinchas.

"Los pitos. Si te doy mi opinión, entiendo a la gente. Antes de ser futbolista, miraba los partidos y cuando no estaba contento hablaba mal de los jugadores o si estaba en el estadio pitaba. Lo entiendo porque no hacemos las cosas bien", sostuvo Mbappé en conferencia de prensa en la previa del cotejo frente al Mónaco por la Champions League.

Esta fue la palabra de Kylian Mbappé en conferencia de prensa. | Fuente: Real Madrid TV

Mbappé va al frente por Vinicius

Después, remarcó que, si es que hay silbidos, estos deben ser para todos los futbolista. No solo a algunos en particular.

"La única cosa que no me gustó el otro día, que si pitan tienen que hacerlo a toda la plantilla. No hacerlo más a un jugador porque no es la culpa de algunos. Es la culpa de todos y pienso que tenemos el carácter y la personalidad para cambiar esto. El madridismo está con nosotros, pero está enfadado", indicó el francés.

Más adelante, Kylian Mbappé descartó que se hayan dado inconvenientes entre el exDT del Real Madrid, Xabi Alonso, y los jugadores del primer equipo.

"¿Has dicho problemas del entrenador con algunos jugadores? ¿De dónde sabes eso? Decir que Xabi no triunfó en el Madrid no es verdad porque se fue antes que se decidan los títulos. Solo perdió la Supercopa y estamos vivos en todas las otras competiciones", le respondió a un periodista.

Por último, sobre el DT, apuntó que "Va a ser un grandísimo entrenador. Le deseo lo mejor porque me gusta su visión del fútbol. Tiene obsesión en los detalles y conoce del fútbol moderno. La decisión es del club y hay que respetarla".