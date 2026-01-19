Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, martes 20 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions y Amistosos

Partidos de hoy, martes 20 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, martes 20 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 20 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Melgar por partido amistoso. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, martes 20 de enero del 2026: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

10:30 a.m. FC Kairat vs. Brujas – Disney+ Premium, ESPN

12:45 p.m. Bodo/Glimt vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Villarreal vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Inter de Milán vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Tottenham vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. Real Madrid vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Sporting CP vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Olympiacos vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. Copenhague vs. Nápoli – Disney+ Premium, ESPN 6

Partidos de hoy, Amistosos – Perú

10:00 a.m. Universitario vs. FBC Melgar – YouTube Universitario TVU


Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

2:45 p.m. Salford City vs. Swindon Town – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Wrexham vs. Leicester City – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

6:00 p.m. Miramar Misiones vs. CA Colón – Disney+ Premium, ESPN

8:15 p.m. Cerro Largo vs. D. Concepción – Disney+ Premium


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Champions League FA Cup Serie Río de La Plata

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA