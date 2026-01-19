Partidos de hoy, martes 20 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions y Amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Melgar por partido amistoso. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 20 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Champions League – UEFA
10:30 a.m. FC Kairat vs. Brujas – Disney+ Premium, ESPN
12:45 p.m. Bodo/Glimt vs. Manchester City – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. Villarreal vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. Inter de Milán vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. Tottenham vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. Real Madrid vs. AS Monaco – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. Sporting CP vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. Olympiacos vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. Copenhague vs. Nápoli – Disney+ Premium, ESPN 6
Partidos de hoy, Amistosos – Perú
10:00 a.m. Universitario vs. FBC Melgar – YouTube Universitario TVU
Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra
2:45 p.m. Salford City vs. Swindon Town – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
3:00 p.m. Wrexham vs. Leicester City – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie Río de La Plata
6:00 p.m. Miramar Misiones vs. CA Colón – Disney+ Premium, ESPN
8:15 p.m. Cerro Largo vs. D. Concepción – Disney+ Premium