Cruzado y de derecha: Franco Mastantuono marcó el 3-0 de Real Madrid ante Mónaco por la Champions [VIDEO]

Erick Chavez

por Erick Chavez

Franco Mastantuono apareció por derecha y de un remate cruzado anotó el 3-0 de Real Madrid sobre Mónaco.

Franco Mastantuono Real Madrid Champions League video videos videos mas vistos AS Monaco

