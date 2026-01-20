Fútbol Champions League Cruzado y de derecha: Franco Mastantuono marcó el 3-0 de Real Madrid ante Mónaco por la Champions [VIDEO] Mastantuno pone el 3-0 de Real Madrid | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUANJO MART͎ por Erick Chavez 20 de Enero del 2026 4:15 PM · Actualizado el 20 de Enero del 2026 4:24 PM Franco Mastantuono apareció por derecha y de un remate cruzado anotó el 3-0 de Real Madrid sobre Mónaco. Franco Mastantuono marcó el 3-0 de Real Madrid | Fuente: X Video recomendado Tags Franco Mastantuono Real Madrid Champions League video videos videos mas vistos AS Monaco Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en RPP TV En Vivo TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS Más sobre Champions League Inter vs. Arsenal EN VIVO: juegan en Milan por la fecha 7 de la Champions League Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 EN VIVO: resultados de la fecha 7 de la fase liga Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO: juegan en el Santiago Bernabéu por la fecha 7 de Champions League La 'ley del ex': Mbappé anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Mónaco por la Champions League [VIDEO] Real Madrid vs. Mónaco: ¿a qué hora juegan y dónde ver HOY por la fecha 7 de Champions League? Lo más leído 1 Estados Unidos ¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO] 2 La Libertad La Libertad reportó dos muertos por la COVID-19 y ya suman tres a nivel nacional en 2024 3 Actualidad ¡Atención! Actualmente hay 89 playas no saludables y solo 42 saludables en el Perú, según Digesa 4 Estados Unidos Reportan víctimas en tiroteo en una escuela secundaria de Iowa 5 Actualidad Verano 2024: conoce cuáles son las playas saludables para visitar, según Digesa Últimas noticias Champions League Inter vs. Arsenal EN VIVO: juegan en Milan por la fecha 7 de la Champions League 16:00 hs Descentralizado Con la llegada de Alzugaray a Universitario: este sería el once que perfila Rabanal para la temporada 2026 16:00 hs Estados Unidos Trump dice que ha perdido el respeto por Noruega desde que no recibió el Nobel de la Paz 15:54 hs Venezuela Trump dice que podría "involucrar" a María Corina Machado en el futuro de Venezuela 15:45 hs