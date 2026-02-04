Alan Cantero no pierde la fe: “El partido está abierto y en casa tenemos revancha”

Alan Cantero lamentó la derrota de Alianza Lima por 1-0 ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores y señaló que una desconcentración terminó marcando el rumbo del partido. El delantero aseguró que el equipo generó ocasiones, pero reconoció que no lograron concretar las oportunidades que tuvieron durante el encuentro por desconcentraciones.





Pese al resultado adverso, el atacante de Alianza Lima se mostró confiado en la revancha y remarcó que la llave sigue abierta. “Tuvimos una desconcentración y ellos se llevaron la victoria. Hicimos méritos, pero no se pudo", afirmó tras el encuentro.

"El equipo hizo un buen partido, no las pudimos concretar y nos desconcentramos en ciertos momentos. Estuvimos medio con esa desventaja y yo creo que en casa tenemos el partido abierto, en casa tenemos revancha”, afirmó el delantero.

Alan Cantero también destacó la actitud del plantel durante el compromiso, señalando que el grupo trató de mantener la intensidad y buscó el empate hasta el final. Además, consideró que se deben corregir detalles puntuales para el partido de vuelta en Matute.

Un golazo del atacante Diego Acosta a los 84 minutos dio el triunfo por 1-0 2 de Mayo ante Alianza Lima en la primera fase previa de la Copa Libertadores. Fue un triunfo histórico para el equipo paraguayo ya que marcó su debut en el torneo internacional.

Alianza Lima aún tiene opciones de avanzar cuando se juegue el partido de vuelta el miércoles 11 en Matute, en duelo programado para las 7.30 p.m. (hora peruana). El ganador de la serie enfrentará a Sporting Cristal.





