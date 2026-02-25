Benny Blanco causa polémica por tirarse flatulencias y lucir sus pies sucios en su podcast

Benny Blanco ha estrenado su nuevo proyecto audiovisual, pero ha recibido un sinfín de críticas. El primer capítulo de Friends Keep Secrets, que es una combinación entre podcast, show multimedia y entrevistas, junto a Lil Dicky (Dave Burd) y Kristin Batalucco, no ha sido bien recibido por el público.

Durante el podcast, el productor musical aparece acostado en un sofá, descalzo, con un polo naranja y un pantalón beige. No obstante, lo que la cámara captó fueron sus pies sucios. Pero ahí no quedó todo.

En medio de la conversación, Benny Blanco dijo: “Esperen, a ver si pueden captar esto”; e inmediatamente soltó una flatulencia frente a los micrófonos.

Pese a que ha recibido críticas por su higiene, el esposo de Selena Gomez confesó que se ducha todos los días:

“Algunas personas que conozco se bañan dos o tres veces al día, pero siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de rejuvenecerse. Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma cuando paso caminando”, dijo para la revista People en 2024.

Benny Blanco debuts his new podcast by farting with his dirty feet on his and Selena Gomez’s couch.



— Benny Blanco talks about being unhygienic, about dicks, and other things. pic.twitter.com/AST9VDUuBw — Selena Charts | Fan Account (@selenagoncharts) February 24, 2026

Selena Gomez defendió a Benny Blanco de sus fans

El productor musical también ha recibido muchas críticas debido a su aspecto físico, por ende, Selena Gomez salió en su defensa.

La artista aseguró que él es lo mejor que le había pasado en la vida y nadie tenía por qué meterse en su vida personal. Además, le indignó que sus seguidores no se sientan feliz por ella. “Nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida... Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”, comentó.

Después del descargo de la cantante en redes sociales, muchos eliminaron sus mensajes. Eso fue motivo para dejar lo negativo atrás y Gomez disculpó a sus fans en sus historias de Instagram: “Solo un recordatorio de lo mucho que los aprecio y los quiero a cada uno de ustedes”.

¿Quién es Benny Blanco?

Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco, es un músico y cantautor estadounidense que comenzó con la banda de rap alternativo Spank Rock a los 19 años. En el 2008 trabajó como productor musical junto a Katy Perry para producir los sencillos I kissed a girl y Hot'n cold. Ese mismo año, según contó Blanco, también apoyó con el álbum Circus, de Britney Spears.

El músico también trabajó con artistas de la talla de Charlie Puth, Justin Bieber, BTS, Snoop Dogg. Incluso, con su esposa, Selena Gomez, grabó el videoclip I Can't Get Enough el 2019 donde también participaron Tainy y J Balvin.