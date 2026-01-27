Por el ascenso: 'Chicho' Salas se convirtió en el nuevo entrenador del Santos FC de la Liga2

Los equipos que afrontarán la Liga2 en la temporada 2026 también están activos durante el periodo actual del mercado de pases. Así, el Santos FC dio a conocer la contratación de Guillermo Salas como su nuevo director técnico.

“¡Bienvenidos a casa, profesor! El Club Social Santos FC le da la más cordial bienvenida a Guillermo Salas, quien asume el reto como director técnico para la temporada 2026. Con trabajo, liderazgo y convicción, iniciamos juntos un nuevo camino lleno de ilusión, compromiso y ambición”, anunció el conjunto de Nazca a través de sus redes sociales.

‘Chicho’ Salas toma las riendas del Santos FC que afrontará este año su octava temporada consecutiva en la Liga2. En el último certamen ocupó el sexto puesto en la tabla acumulada, aunque no alcanzó a ingresar a los play-offs por el ascenso.

El Santos FC se convertirá en el tercer equipo profesional al que dirigirá Guillermo Salas. Tuvo diversas etapas de transición en Alianza Lima, siendo la más destacada en 2022 cuando se proclamó campeón al derrotar en las finales a Melgar.

‘Chicho’ continuó en el club, aunque su ciclo quedó inconcluso al año siguiente. En 2024 tomó las riendas de César Vallejo, donde los resultados tampoco le fueron favorables.

Con el club de Nazca buscará ir por el ascenso a la Liga1 de la temporada 2027. Para el curso actual, Santos FC nombró nuevo gerente deportivo a Francisco Gonzáles, quien ejerció anteriormente ese cargo en Universitario.

Asimismo, hasta el momento se dieron a conocer las renovaciones de los futbolistas Carlos Román, Ronaldo Andía, Christian García, Piero Toledo, Merlyn Estacio y Miguel Curiel.

