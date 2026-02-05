Técnico de 2 de Mayo destaca el triunfo ante Alianza Lima: "El presupuesto no juega"

Un golazo del atacante Diego Acosta a los 84 minutos dio el triunfo por 1-0 a 2 de Mayo en Paraguay ante Alianza Lima en la llave que les agrupa en la fase 1 previa de la Copa Libertadores 2026.



Acosta anotó el único tanto del compromiso con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta Guillermo Viscarra, y al rescatar una jugada de contraataque que parecía quedaría sin premio para el 2 de Mayo.

Tras el partido, el entrenador guaraní Eduardo Ledesma destacó el accionar de sus jugadores en el arranque de la Libertadores.

“Lo que más queríamos es darle una alegría a toda la afición, sobre todo en un partido de local, ya que no habíamos arrancado de la mejor manera en el torneo. Creo que esto nos va a ayudar en lo anímico, para que el equipo se vaya sintiendo con más confianza, solidez y seguridad. A partir de ahora, ojalá sea el despegue para que el equipo se vaya aplomando en el torneo”, expresó.

En otro momento, agregó que la ventaja es mínima de cara al choque de vuelta en Lima. “La diferencia es mínima, siempre es importante ganar. Tuvimos nuestras chances en el primer tiempo, fueron chances muy claras, no las pudimos concretar. Lo importante es que se jugó con un equipo grande y le pudimos generar un buen fútbol”.

Para finalizar, el DT Ledesma recordó que su equipo derrotó a un Alianza que maneja un presupuesto superior. “Conversamos con los jugadores, les dijimos que más allá del presupuesto que tiene el rival de turno, nosotros sabíamos que siendo solidarios, jugando todos juntos, estando bien cerca y ayudándonos siempre, escalando la marca y los duelos. Sabíamos que nosotros podíamos hacerle frente a cualquier equipo. Este equipo tiene intensidad, dinámica, se demostró que somos muy unidos”, culminó.

Acosta marcó el 1-0 para 2 de Mayo. | Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima (Perú). El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.