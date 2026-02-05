Buscará su revancha: ¿Cuándo juegan Alianza vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro victoriano no alcanzó su mejor rendimiento en medio de críticas contra el entrenador Pablo Guede al apostar por una oncena titular con las ausencias de Paolo Guerrero, Eryc Castillo, entre otros.

Alianza tuvo en Gaspar Gentile a su atacante más incisivo, pero los avances por la banda izquierda del jugador nacido en Argentina no encontraron un rematador en el área del rival. Cuando Gentile dejó la cancha a los 60 minutos, la visita terminó de ceder la iniciativa al 2 de Mayo, que se sintió cómodo con la posesión del balón.

Con todo, Alianza Lima aún tiene opciones de avanzar cuando se juegue el partido de vuelta de la llave el próximo día 11 en Perú.



El ganador de esta serie continuará a la segunda fase previa, donde ya espera Sporting Cristal.



Para la revancha ante 2 de Mayo, Alianza podría contar con Luis Advíncula y Luis Ramos, quienes por lesión no jugaron en tierras paraguayas.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima (Perú). El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina , el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Brasil, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro de Alianza Lima contra 2 de Mayo será transmitida por la señal de ESPN, al igual que en las plataformas streaming Disney+ y Pluto TV.