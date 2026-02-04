Franco Navarro confiado en vencer a 2 de Mayo en Matute: "Se ha jugado solo el primer tiempo"

La tiene clara. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, se mostró confiado en revertir el marcador en Matute ante 2 de Mayo.

En conversación con Vamos al Var, el dirigente indicó que "solo se ha jugador el primer tiempo" y que cree en la capacidad de los jugadores para darle vuelta al partido.

"Sí. Es el primer tiempo que se ha jugado, vamos con fe, vamos con todo. Es un equipo que tiene muchas condiciones, mucha fe", indicó en un primer momento.

"Es un equipo que está apretado, que cree y confía en su capacidad, así que vamos con fe para la vuelta", complementó.

Por últmo, al ser consultado sobre que le faltó a Alianza Lima para vencer a 2 de Mayo, dijo que el gol. "Falto el gol", finalizó.

Franco Navarro confiado en revertir el marcador ante 2 de Mayo en Matute | Fuente: RPP

Alianza Lima cayó 1-0 ante 2 de Mayo

Un golazo del Diego Acosta, a los 84 minutos, le dio el triunfo a 2 de Mayo por 1-0 sobre Alianza Lima en la primera fase previa de la Copa Libertadores.



Acosta anotó la única diana del compromiso con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones a Guillermo Viscarra.



"Me voy feliz, es algo que siempre soñé. Esta es la competición más importante de Sudamérica, me esforcé mucho para estar acá", dijo Acosta tras el partido.



El equipo local sacó adelante el duelo por su mayor ambición en el complemento, donde controló la posesión del balón ante un Alianza Lima que lucía desgastado por el esfuerzo en la primera mitad.



La tónica de la segunda parte fue opuesta a la del inicio, cuando los equipos intercambiaron una serie de opciones de gol hasta la primera media hora.



Alianza Lima tuvo en Gaspar Gentile a su atacante más incisivo, pero los avances por la banda izquierda del jugador nacido en Argentina no encontraron un rematador en el área del rival.



Cuando Gentile dejó la cancha a los 60 minutos, la visita terminó de ceder la iniciativa al 2 de Mayo, que se sintió cómodo con la posesión del balón.



Con todo, Alianza Lima aún tiene opciones de avanzar cuando se juegue el partido de vuelta de la llave el próximo día 11 en Perú.



El ganador de esta serie continuará a la segunda fase previa, donde ya espera el peruano Sporting Cristal.