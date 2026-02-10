Atención, Alianza: bus de 2 de Mayo quedó varado camino a Asunción antes de viajar a Lima

Jugadores de 2 de Mayo recaccionaron debido al percance en la antesala del choque copero ante Alianza Lima.

Alianza Lima se alista para el vital encuentro ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En la antesala del compromiso, el equipo paraguayo sufrió un percance antes de su viaje a la capital peruana.

El bus del equipo norteño quedó varado en plena carretera por un par de horas cuando se trasladaba rumbo a Asunción.

“Estábamos camino a Asunción, un problema mecánico parece”, explicó Ángel Martínez, arquero de 2 de Mayo, que publicó fotos de él y sus compañeros.

Por su parte, el extremo Elias Alfonso compartió una postal que refleja que los jugadores guaraníes minimizaron el hecho. "La magia del fútbol", comentó.

¿Cuándo llega 2 de Mayo a Lima?

Se tiene previsto que el plantel de 2 de Mayo llegará este martes a Lima en búsqueda de cerra su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo está programado para el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?