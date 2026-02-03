Pablo Guede lamenta la ausencia de Advíncula y Ramos en arranque de Copa Libertadores

El plantel de Alianza Lima viajó este martes a Paraguay de cara al choque contra 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro victoriano llega en una racha de triunfos y lo quiere trasladar al torneo copero.

El entrenador íntimo Pablo Guede sostuvo en el aeropuerto que "tranquilo, vamos a jugar el partido y estamos bien, sabemos que no es fácil, pero vamos a competir".

Además, indicó que 2 de Mayo es efectivo de cara al arco contrario. "Es un equipo muy duro que no necesita generar mucho para hacerte situaciones de gol, meten y defienden bien", agregó.

Cuando le consultaron sobre el favoritismo de Alianza, puntualizó: "Está más que demostrado que en la Libertadores nunca hay favoritos, es otro torneo totalmente diferente".

Para finalizar, Guede lamentó las ausencias de Luis Advíncula y Luis Ramos, que se lesionaron ante Sport Huancayo, por lo cual no serán tomado en cuenta en el inicio de la Libertadores.

"Lástima que Luis (Advíncula) terminó el otro día con un dolor en el bajo de la espalda y a Luis (Ramos) por precaución que salió con una molestia en el cuádriceps, pero tenemos jugadores que pueden reemplazarlos", culminó.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima se disputará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?