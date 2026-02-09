Alianza Lima y un partido vital: Pablo Guede apunta que ante 2 de Mayo requieren "mucha paciencia"

Alianza Lima y un partido clave. Este miércoles, el cuadro íntimo juega de local contra 2 de Mayo en lo que será la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

En la ida, Alianza cayó 1-0 frente al 2 de Mayo, por lo que en Matute está obligado a ganar por lo menos con un gol de diferencia para forzar la tanda de penales. Así, tras vencer a Comerciantes Unidos por la Liga1, el entrenador Pablo Guede habló de qué debe hacer su conjunto para revertir la eliminatoria en casa.

"El partido del miércoles requiere mucha paciencia y no hay que jugar a un ritmo que no corresponde. Eso lleva a que te equivoques y tenemos dos días para trabajarlo", sostuvo el técnico de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Alianza Lima, sin margen de error ante 2 de Mayo

Asimismo, el DT argentino comentó respecto a en qué nivel se encuentra su equipo respecto a lo que espera del mismo en el terreno de juego.

"Estamos a un 50 % de lo que uno pretende. Seguimos sumando cosas y el partido ante Comerciantes no era fácil. Ellos salieron buscando contras", indicó.

De otro lado, a Pablo Guede se le volvió a preguntar sobre el planteamiento que tuvo Alianza Lima en la ida frente a 2 de Mayo en tierras paraguayas.

"Crees que por el resultado uno se equivoca. ¿Por el planteamiento? No tengo problema en reconocer cuando me equivoco. Con los cambios, hicimos como seis situaciones de gol en el primer tiempo. No tiene nada que ver los cambios de un partido a otro con equivocarme o no. Yo tengo que buscar la característica de futbolistas que es mejor para los partidos. A veces me equivoco o no", agregó el estratega.

Por último, añadió que "Me preocuparía si no generaríamos. Creo que generamos bastantes situaciones y es cierto que después hay que meterla (...) Eso a veces pasa. Llegas tanto y nos metieron. Es un poco lo que debemos seguir intentando".