Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“¡Triunfazo!”: la Conmebol destacó la victoria de 2 de Mayo sobre Alianza Lima en su debut en la Copa Libertadores

El debutante 2 de Mayo se llevó la victoria ante Alianza Lima.
El debutante 2 de Mayo se llevó la victoria ante Alianza Lima. | Fuente: Club Sportivo 2 de Mayo
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El cuadro paraguayo se impuso 1-0 sobre Alianza Lima en el Estadio Río Parapití, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

¿La primera sorpresa de la Copa Libertadores? El debutante 2 de Mayo de Paraguay se impuso 1-0 sobre Alianza Lima de Perú, que llegaba como favorito en este duelo por la fase previa del torneo continental.

Al respecto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó la victoria de los guaraníes, aunque aclaró que la llave está abierta, ya que todo se definirá la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

“¡Triunfazo de 2 de Mayo! Venció a Alianza Lima, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, en el Estadio Río Parapití. Se define todo en Lima, el próximo miércoles”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El primer gol de 2 de Mayo

En otra publicación, la Conmebol destacó el gol del triunfo de 2 de Mayo, que llegó de la mano de delantero paraguayo Diego Acosta.

“¿El primer gol de 2 de Mayo en la Libertadores? ¡Este golazo de Diego Acosta!”, destacó el ente rector del fútbol sudamericano.

Con este resultado, Alianza Lima tiene la obligación de ganar por dos goles de diferencia en Lima, para asegurar su pase a la Fase 2 de la Libertadores. El que se imponga en esta llave, se enfrentará a Sporting Cristal.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Conmebol Copa Libertadores Alianza Lima 2 de Mayo Fútbol

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA