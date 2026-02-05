“¡Triunfazo!”: la Conmebol destacó la victoria de 2 de Mayo sobre Alianza Lima en su debut en la Copa Libertadores

¿La primera sorpresa de la Copa Libertadores? El debutante 2 de Mayo de Paraguay se impuso 1-0 sobre Alianza Lima de Perú, que llegaba como favorito en este duelo por la fase previa del torneo continental.

Al respecto, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó la victoria de los guaraníes, aunque aclaró que la llave está abierta, ya que todo se definirá la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

“¡Triunfazo de 2 de Mayo! Venció a Alianza Lima, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, en el Estadio Río Parapití. Se define todo en Lima, el próximo miércoles”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X (antes Twitter).



🇵🇾🤝🇵🇪 ¡Triunfazo de @Club2deMayo! Venció a @ClubALoficial, por la ida de la Fase 1 de la CONMEBOL #Libertadores, en el Estadio Río Parapití.



🔜 Se define todo en Lima, el próximo miércoles.

El primer gol de 2 de Mayo

En otra publicación, la Conmebol destacó el gol del triunfo de 2 de Mayo, que llegó de la mano de delantero paraguayo Diego Acosta.

“¿El primer gol de 2 de Mayo en la Libertadores? ¡Este golazo de Diego Acosta!”, destacó el ente rector del fútbol sudamericano.

Con este resultado, Alianza Lima tiene la obligación de ganar por dos goles de diferencia en Lima, para asegurar su pase a la Fase 2 de la Libertadores. El que se imponga en esta llave, se enfrentará a Sporting Cristal.

