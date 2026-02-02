Pablo Lavandeira y su confesión blanquiazul: "Alianza Lima es mi lugar en el mundo"

Pablo Lavandeira llegó con todas las ganas de brillar en FC Cajamarca pero sin olvidar su paso por el cuadro blaquiazul y el gran cariño que le tiene al club. El jugador no olvida los grandes momentos que vivió junto a los íntimos, al punto de afirmar que Alianza Lima es su lugar en el mundo y no oculta sus ganas de volver.

"Me dio pena dejar el club, siempre lo digo y lo repito, Alianza Lima es mi lugar en el mundo. Las veces que he llegado me he sentido como en mi casa. Fue el club donde salí campeón nacional por primera vez y nunca voy a olvidar todos los momentos lindos que me han tocado vivir como la eliminación a Boca Juniors en la Bombonera. He pasado momentos hermosos", señaló.

Pablo Lavandeira apuntó que no se resintió cuando no le ofrecieron la oportunidad de renovar su contrato. El exblanquiazul tiene claro que el fútbol es así. "Ya soy un tipo bastante grande, tengo muchos años, muchas de estas situaciones y no tomo nada personal. Lo tomo como una decisión deportiva si es o no la mejor decisión ya después quedará claro", apuntó.



El uruguayo nacionalizado peruano debutó con FC Cajamarca con un empate 3-3 ante Juan Pablo II en Chongoyape, partido que tuvo como protagonistas a Hernán Barcos y Christian Cueva.

"Siempre el anhelo de uno es estar donde es feliz pero bueno, el fútbol es así y las decisiones de quienes están en el club se toman pensado supongo en la parte deportiva. El club no son las personas que están en el momento sino la historia, los hinchas y yo me voy de ese lugar con la felicidad de haber disfrutado, de haber dado lo mejor de mí", añadió en declaraciones a Teledeportes.



Volver a Alianza Lima es una puerta que Pablo Lavandeira no cierra. El jugador expresó que se llevó del club lindos recuerdos y el cariño de los hinchas. "Quien sabe si en algún momento el tiempo haga que vuelva por allá", finalizó. FC Cajamarca se prepara para su segundo partido en la Liga 1 ante Deportivo Garcilaso en calidad de local. El partido está programado para el próximo lunes a las 3.30 p.m.

