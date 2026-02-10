Ya conoce a sus rivales: duro reto para Sporting Cristal en la Libertadores Sub 20

Sporting Cristal quedó ubicado en el Grupo B de la próxima edición de la Copa Libertadores Sub-20, torneo que se disputará en Ecuador y que reunirá a los mejores equipos juveniles del continente. El cuadro rimense afrontará este desafío internacional tras consagrarse campeón del torneo juvenil nacional Sub 18.

Tras el sorteo oficial, se conoció que Palmeiras de Brasil, Olimpia de Paraguay y Universidad Católica de Ecuador serán los rivales de los celestes. La competencia internacional se disputará del 7 al 22 de marzo en Quito, Ecuador.

El Grupo A quedó conformado por Flamengo de Brasil, DIM de Colombia, Bolívar de La Paz y Estudiantes de Mérida de Venezuela. El Grupo C lo integran Belgrano de Argentina, Nacional de Uruguay, Santiago Wanderes de Chile y LDU de Ecuador.

El equipo dirigido por Rubén “Panaderito” Díaz clasificó a la Copa Libertadores Sub 20 al superar a Alianza Lima en la final del torneo Sub 18. En el partido de ida empataron sin goles y en el duelo final lograron imponerse por 3-0.

Una vez finalizada la fase de grupos, clasificarán para la fase final cuatro equipos: los tres ubicados en la primera posición de sus respectivos grupos y el mejor segundo, quienes disputaron las semifinales. Los ganadores de ambos partidos de semifinales disputarán la gran final.

El ganador de esta edición disputará la Copa Intercontinental Sub-20 2026 contra el campeón de la Liga Juvenil de la UEFA 2025-26.