¡Golazo de Alianza! Luis Advíncula anotó con un 'misil' ante 2 de Mayo por Copa Libertadores [VIDEO]

Alianza Lima anotó el 1-0 en Matute.
por José Luis Blanco Pagán

Luis Advíncula llegó hasta el área rival y anotó para romper la partidad en el choque de Alianza Lima en Matute.

Alianza Lima rompió la paridad ante 2 de Mayo con un golazo de Luis Advíncula en el compromiso correspondiente a la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En el primer tiempo, Eryc Castillo falló un penal, pero en el entretiempo el entrenador Pablo Guede realizó una serie de variantes. Así Alianza se entonó hasta anotar el primer gol de la noche.

Luego de un rebote, Advíncula pisó el área visitante y ejecutó un tremendo 'misil' que dejó sin respuesta al buen arquero Ángel Martínez en el minuto 63.

2 de Mayo venció 1-0 la semana pasada y ya demostró que está dispuesto a hacer historia en su primera participación en el torneo continental.

El ganador de la serie se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con Sporting Cristal. 

Alianza Lima
Alianza Lima

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

