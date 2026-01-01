En la cima: Alex Valera fue elegido el mejor jugador de la Liga1 2025 por la Safap

Se llevó todos los aplausos. Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, fue elegido por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) como el mejor jugador de la Liga1 te Apuesto 2025.

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, el ente deportivo indicó que los futbolistas nacionales eligieron al goleador crema como el mejor de la temporada.

"El mejor jugador 2025 - Liga1. Felicitamos a Alex Valera por haber sido escogido por sus compañeros de profesión como el mejor del año", escribió Safap en su cuenta de Facebook, acompañado de una imagen del delantero.

Alex Valera y una de sus mejores temporadas de su carrera

Alex Valera cumplió su quinta temporada en Universitario y, por mucho, es la mejor de su carrera. En la Liga1, disputó 33 partidos, anotó 16 goles y brindó seis asistencias. En Copa Libertadores, además, jugó ocho encuentros y realizó un gol. De esta manera, supera lo hecho en la temporada 2023, donde jugó 36 partidos, anotó 16 goles y brindó solo dos asistencias.

El atacante nacional ha sido nominado en la categoría mejor jugador en los premios entregados por la Liga1 Te Apuesto. Aquí, comparte la nominación con Iván Colman (Cusco FC), Jairo Concha (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal) y Facundo Callejo (Cusco FC)