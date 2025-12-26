Alex Valera, uno de los favoritos: conoce a los nominados a mejor jugador de Liga1 2025

La Liga1 Te Apuesto llegó a su final con el tricampeonato de Universitario de Deportes, y el ente organizador publicó a los futbolistas nominados a mejor jugador del torneo 2025. Alex Valera figura entre los principales favoritos.

Valera, de 29 años, se convirtió en una de las principales piezas de Universitario, que logró el ansiado tricampeonato. Anotó 17 goles y dio 6 asistencias durante esta temporada en el fútbol peruano.

Universitario también tiene presencia en esta categoría con Jairo Concha, que fue titular indiscutible en el equipo con el argentino Fabián Bustos y luego con Jorge Fossati.

Como era de esperarse, también se encuentran en la lista los dos mejores jugadores de Cusco FC: Iván Colman, el 'cerebro' y desequilibrio del cuadro cusqueño, además del goleador del certamen Facundo Callejo.

Sporting Cristal, por su parte, cuenta con el volante Martín Távara, que destacó con la camiseta celeste, especialmente ante Alianza Lima en los playoffs.

¿Cómo votar por mejor jugador de Liga1?

Hay que tener en cuenta que las votaciones están abiertas en la página web de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para que tu voto sea válido, debes brindar tu nombre y apellido, además de un correo electrónico.