Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alex Valera, uno de los favoritos: conoce a los nominados a mejor jugador de Liga1 2025

Alex Valera terminó como el goleador de Universitario de Deportes.
Alex Valera terminó como el goleador de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera tendrá como rivales a uno de sus compañeros en Universitario de Deportes y a figuras de la Liga1 Te Apuesto.

La Liga1 Te Apuesto llegó a su final con el tricampeonato de Universitario de Deportes, y el ente organizador publicó a los futbolistas nominados a mejor jugador del torneo 2025. Alex Valera figura entre los principales favoritos.

Valera, de 29 años, se convirtió en una de las principales piezas de Universitario, que logró el ansiado tricampeonato. Anotó 17 goles y dio 6 asistencias durante esta temporada en el fútbol peruano.

Universitario también tiene presencia en esta categoría con Jairo Concha, que fue titular indiscutible en el equipo con el argentino Fabián Bustos y luego con Jorge Fossati.

Como era de esperarse, también se encuentran en la lista los dos mejores jugadores de Cusco FC: Iván Colman, el 'cerebro' y desequilibrio del cuadro cusqueño, además del goleador del certamen Facundo Callejo.

Sporting Cristal, por su parte, cuenta con el volante Martín Távara, que destacó con la camiseta celeste, especialmente ante Alianza Lima en los playoffs.

¿Cómo votar por mejor jugador de Liga1?

Hay que tener en cuenta que las votaciones están abiertas en la página web de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Para que tu voto sea válido, debes brindar tu nombre y apellido, además de un correo electrónico.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Liga1 Alianza Lima Jairo Concha Alex Valera

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA