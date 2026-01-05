Lionel Messi protagoniza la última publicación de Alianza Lima sobre la 'Noche Blanquiazul'

A través de sus redes sociales, Alianza Lima invitó a sus hinchas a adquirir las entradas para el compromiso ante Inter Miami de Lionel Messi por la 'Noche Blanquiazul', a efectuarse el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

"No es solo un partido. Es historia", dice parte de la publicación de Alianza acompañado de una gráfica de Lionel Messi, que fue clave en el título de Inter Miami en la última edición de la Major League Soccer (MLS).

De esa manera, se confirmó el regreso del Inter Miami a Lima, ya que también disputó un partido amistoso en enero del 2025 frente a Universitario de Deportes, el vigente tricampeón del fútbol peruano, que terminó sin goles y que luego el campeón de la MLS ganó por penales (5-4).

Alianza realizó una serie de cambios en su plantel. Llegaron para esta temporada el entrenador Pablo Guede y jugadores como Luis Ramos, Federico Girotti, Jairo Vélez, Alejandro Duarte y Mateo Antoni, entre otros.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?



El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se disputará el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene capacidad para 33 938 personas.

¿A qué hora juegan Alianza vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?

