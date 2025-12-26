Últimas Noticias
"Siempre serás parte de nuestra historia": Alianza Lima hizo oficial la salida de Ángelo Campos

Ángelo Campos debutó a nivel profesional con Alianza Lima
Ángelo Campos debutó a nivel profesional con Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Ángelo Campos, arquero titular y futbolista clave en el bicampeonato 2021-2022, no seguirá en el plantel Alianza Lima para la próxima temporada.

Le dice adiós al arco victoriano. Alianza Lima hizo oficial este viernes la salida del guardameta Ángelo Campos, quien terminó contrato con el club y no se le renovó para la temporada 2026.

“Defendiste el arco en años que quedarán para siempre en la memoria del hincha. Gracias por ser parte del bicampeonato 2021-2022. Esta historia también te pertenece”, señaló el cuadro blanquiazul en un video recopilatorio con momentos destacados del futbolista.

Ángelo Campos fue el arquero titular y pieza fundamental para los últimos títulos de Alianza Lima en la Liga1, en el bicampeonato entre 2021 y 2022.

Ángelo Campos se va de Alianza Lima

Ángelo Campos, de 32 años, se formó en las categorías menores de Alianza Lima. Llegó a la Selección Peruana Sub 20, logrando el puesto como titular, pero no contaba con continuidad en el primer equipo íntimo.

Así, tuvo cesiones a elencos de Primera y Segunda División, como el Defensor San Alejandro, Pacífico FC y Juan Aurich, con el que debutó a nivel profesional en 2016.

Un año después regresó a La Victoria e integró el plantel que consiguió el título nacional. Si bien llegó a atajar en encuentros de la Copa Libertadores, se fue de la institución frente a las pocas oportunidades de jugar.

Pasó por las filas de Melgar y llegó a ser anunciado por Carlos Stein, pero se desvinculó del equipo para retornar a Alianza Lima el 2021. Ángelo Campos logró ganarse la titularidad en el transcurso de esa campaña y se proclamó campeón, siendo considerado el mejor arquero del certamen.

En el 2022 consiguió el bicampeonato de la Liga1 y su tercer título nacional con Alianza, nuevamente siendo clave con sus intervenciones.

“Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias Ángelo!”, complementó el elenco ínitimo en su despedida al futbolista.

Altas y bajas de Alianza Lima para el 2026

Ángelo Campos, quien es pretendido por el FC Cajamarca, se suma a la lista de salidas del primer equipo de Alianza Lima. Respecto al último curso no siguen el técnico Néstor Gorosito, los defensas Guillermo Enrique y Ricardo Lagos, el volante Pablo Ceppelini y los delanteros Hernán Barcos y Matías Succar (cedido a Cienciano).

Para la temporada 2026 llegó el entrenador argentino Pablo Guede. Los fichajes hasta el momento son el portero Alejandro Duarte, los defensas Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, el mediocampista Jairo Vélez y el delantero Luis Ramos. Las negociaciones siguen avanzadas con el ‘9’ argentino Federico Girotti.

Ángelo Campos Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Fichajes 2026

