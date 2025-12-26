Cienciano piensa en grande para el 2026: ¿qué fichajes tiene el 'Papá' hacia la próxima temporada?

En la temporada 2026, Cienciano va a jugar la Copa Sudamericana y espera meterse a la fase de grupos. Sin embargo, tampoco deja de lado su rol en la Liga1 Te Apuesto.

Quiere hacer una buena próxima campaña y, por ello, Cienciano ha sumado fichajes para el corto plazo. El último ha sido el delantero peruano Matías Succar, quien dejó Alianza Lima a condición de préstamo por una campaña con la idea de volver al camino goleador en el 'Papá'.

Otro de los que se sumó a Cienciano es el defensa central Rotceh Aguilar. Este terminó contrato con Comerciantes Unidos tras asegurar la permanencia y ya es parte del cuadro de la ciudad imperial.

Además, el lateral Alonso Yovera y volante Ademar Robles fueron confirmados para sumarse al plantel cusqueño. Tras las fiestas, irán directo al Cusco para iniciar la pretemporada.

En tanto, una de sus principales incorporaciones es la del volante Gerson Barreto. Llega desde ADT y cuenta con pasado en la camiseta de Universitario de Deportes.

Más fichajes para Cienciano

"El volante de 30 años, caracterizado por su buen despliegue físico y versatilidad, llega al 'Papá' con una gran cantidad de partidos a nivel nacional e internacional durante su carrera, y buscará aportar con su experiencia para conseguir los objetivos trazados", fue lo que le dijeron como bienvenido al ahora nuevo jugador de Cienciano.

Por último, pero no menos importante, Jordi Espinoza es el nuevo portero del conjunto de camiseta roja. Espera ganarse un puesto de titular.

Hay que tener en cuenta, también, que Cienciano será entrenado en el 2026 por el técnico Horacio Melgarejo. Previamente estuvo en ADT, Atlético Grau y el Deportivo Municipal y firmó para reemplazar a Carlos Desio.

De otro lado, el club cusqueño jugará la fase preliminar de la Sudamericana. En el partido único, en la búsqueda de la fase de grupos, jugará contra Melgar el jueves 5 de marzo en el Estadio Garcilaso de la Vega.