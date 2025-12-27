"Hemos cumplido con toda la documentación": Alianza Lima le respondió al Mininter ante pedido de reprogramar la Noche Blanquiazul

Alianza Lima se pronunció ante el pedido del Ministerio del Interior (Mininter) realizado a los íntimos y a Universitario de Deportes para evaluar de manera conjunta la reprogramación de sus partidos de presentación, anunciados por ambas instituciones para el sábado 24 de enero.

Mediante un comunicado en redes sociales, Alianza Lima dio a conocer que asistirá a la reunión propuesta por el Mininter con los dos clubes; no obstante, resaltó su posición de mantener la fecha pactada para la realización de la Noche Blanquiazul 2026, en la que enfrentará al Inter Miami de Estados Unidos.

“Nuestro club confirma que asistirá a la reunión de coordinación convocada para este lunes 29 de diciembre, reafirmando su permanente disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades competentes”, señala el elenco íntimo.

Alianza mantiene su postura con la fecha de la Noche Blanquiazul

El conjunto victoriano hizo énfasis en que cumplió con presentar la documentación solicitada para la realización del evento.

“Nuestra institución considera pertinente precisar que hemos cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación requerida para la solicitud de garantías de orden público, en los plazos y formas establecidos por la normativa vigente, ingresando dicho trámite con la debida anticipación y conforme a ley”, indican.

Alianza Lima se sostiene en una comunicación que recibió del propio Mininter por el pedido de garantías, considerando que cuentan con una “prioridad administrativa” para su solicitud.

“Nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para esa misma fecha, lo que otorga prioridad administrativa a nuestra petición. En ese sentido, no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento programado, ni corresponde que nuestra institución asuma responsabilidades o consecuencias derivadas de situaciones administrativas o de planificación que son totalmente ajenas a nuestro club”, señalan.

Noche Blanquiazul 2026 sigue en curso

Alianza Lima expresó que “nos mostramos plenamente seguros de que el evento se llevará a cabo según lo programado, confiando en que las autoridades actuarán con criterio técnico, sentido de justicia, proporcionalidad y respeto al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de nuestra institución”.

La venta de entradas para el partido contra el Inter Miami de Lionel Messi, que se realizará en el estadio Alejandro Villanueva, continúa en curso. La organización de la Noche Blanquiazul dio a conocer descuentos para adquirir las localidades.