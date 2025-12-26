"No te lo puedes pensar": Javier Rabanal y los detalles a la TV española por su llegada a Universitario

Una nueva historia se escribe en Universitario de Deportes con la llegada de Javier Rabanal a la dirección técnica. Tras la salida de Jorge Fossati, el estratega español toma el testimonio en el cuadro crema, apareciendo en el horizonte del 2026 el reto de la Copa Libertadores e ir por un cuarto título consecutivo en la Liga1.

La pretemporada de la ‘U’ comenzará el 2 de enero, por lo que los integrantes de la delegación aprovechan sus días de vacaciones. En el caso de Javier Rabanal, viajó a su natal Tenerife por las festividades, tomándose una pausa también por la campaña en Ecuador con el título conseguido con Independiente del Valle.

El técnico fue recibido por su familia y los medios locales, donde mostró su emoción por tomar las riendas de Universitario.

Javier Rabanal, ilusionado con Universitario

En declaraciones a Deportes TVCanaria, Javier Rabanal destacó la racha de conquistas de los merengues en la Liga1 como una de las razones que le impulsó a ir a Perú.

“Un sitio que me gusta mucho, tres veces seguidas campeones ahora, 29 ligas ganadas en total. Un equipo que está en una dinámica ganadora y que te llama, que tiene un estadio de 80 000 personas, tampoco te lo puedes pensar”, manifestó el director técnico.

Rabanal, de 43 años, estará acompañado por Santiago Gonzales Lemus (asistente técnico), Sergi López Castello (preparador físico) y Mathías Almeida (analista de video) en su comando técnico.

En su etapa de formación como entrenador pasó por muchas categorías de fútbol juvenil en España. Pasó por instituciones de Canadá y China, hasta que en 2018 se unió al Willem-II de Países Bajos. Tras ser jefe de metodología, llegó al PSV Eindhoven, siendo asistente del exdelantero Ruud van Nistelrooy.

Declaraciones de @Javier_Rabanal a su llegada a Tenerife. No hay duda que está muy emocionado por llegar al único grande del 🇵🇪.@deportetvC pic.twitter.com/sfEk5RNtml — Crema Play (@CremaPlay) December 26, 2025

Altas y bajas de Universitario en 2026

El principal cambio durante el periodo de pases en Universitario se da con la salida de Jorge Fossati tras el tricampeonato y la llegada de Javier Rabanal.

Respecto al plantel, hasta el momento se dio a conocer que no siguen Sebastián Britos, Diego Churín, Gabriel Costa y Jairo Vélez (firmó por Alianza Lima). A préstamo se fue Gustavo Dulanto (Sport Boys) y renovó Matías Di Benedetto.

El primer fichaje de Universitario para la próxima temporada es el defensa argentino Caín Fara, de 31 años, quien llega desde el Atlanta de su país.