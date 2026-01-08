Operación Serie Río de La Plata: Alianza Lima entrenó por primera vez en Uruguay y ya piensa en Independiente

Alianza Lima quiere empezar el 2026 con el pie derecho. Este sábado, los blanquiazules jugarán su primer amistoso de pretemporada cuando choquen ante Independiente de Avellaneda en la Serie Río de La Plata.

El pasado miércoles por la noche, el plantel de Alianza Lima tomó un vuelo rumbo a la ciudad de Montevideo y llegó sin inconvenientes. Luego, este jueves, tuvo su primera entrenamiento en territorio charrúa con la mira puesta en lo que será el cotejo frente al popular 'Rey de Copas'.

Los trabajos fueron supervisados por el entrenador de Alianza, Pablo Guede, quien vive su primera experiencia con un club de la liga de primera división del fútbol peruano.

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐. 🔥🇺🇾🔛



— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 8, 2026

Quien no se entrenó con normalidad fue el delantero Kevin Quevedo, el cual -en las últimas horas- presentó una lesión y llegó, por ejemplo, en silla de ruedas al aeropuerto internacional Jorge Chávez previo al viaje.

Los estudios médicos realizados detectaron que el atacante tiene un esguince de segundo grado en el tobillo derecho", señalaron desde La Victoria por medio de un comunicado.

Convocados de Alianza Lima en Serie Río de La Plata

Porteros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de La Cruz y Fabrisio Mesías.

Defensas: Mateo Antoni; D'Allesandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Cristian Carbajal.

Volantes: Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez.

Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero y Geray Motta.

¿Cuál es el calendario de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?

10 de enero: ante Independiente de Avellaneda a las 7:00 p.m. hora peruana

14 de enero: ante Unión Santa Fe a las 4:15 p.m. hora peruana

18 de enero: ante Colo Colo a las 7:00 p.m. hora peruana