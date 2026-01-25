¿Cómo avanza la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunta violación? Esto dice periodista argentino

El periodista argentino Javier Díaz comentó sobre los avances en el caso que involucra a los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, denunciados por una joven de nacionalidad argentina por presunta violación sexual, y apuntó que, de llegar a juicio, se debe determinar en qué país seguirá su curso, al haber ocurrido en Montevideo (Uruguay), pero denunciado en Buenos Aires.

"Están las dos posibilidades, es decir, la posibilidad de que investigue un juez argentino y lo solicite a sus pares de Uruguay y toda la información que requiera, o bien el juez argentino dice que, como el hecho ocurrió en otro país, debe la justicia de ese país tomar cartas en el asunto", manifestó en diálogo con RPP.

Según refirió Díaz, la legislación internacional establece que cuando un ciudadano/a es perjudicado/a por un delito en el exterior, la justicia de su país puede tomar cartas en el asunto en materia judicial.

Asimismo, mencionó que la joven denunciante acudió a un centro de salud especializado en tratar infecciones contagiosas y, al explicar los motivos de su presencia, el personal médico, por protocolo, informó a las autoridades sobre lo ocurrido.

"Ella denuncia, concreta la denuncia, porque la Policía concurre justamente allí al hospital para entrevistarse con ella. Ella cuenta todo el episodio, esto fue el miércoles por la tarde, y después, al día siguiente, estamos hablando ya del jueves, después del mediodía, ella ratifica la denuncia que hizo en el hospital", precisó.

El periodista recordó que, de acuerdo con el relato de la denunciante, ella y otra mujer llegaron el sábado a Montevideo y acordaron cenar con Zambrano esa misma noche. Al día siguiente, habrían ocurrido los hechos, aunque no se consta en qué habitación del hotel donde concentraba Alianza Lima sucedió el presunto delito.

No hay investigación en curso en Uruguay

De momento, apuntó que en Uruguay aún no se ha abierto una investigación sobre este caso, ocurrido en un hotel de la capital, el cual habría preservado las imágenes de cámaras de seguridad que -seguramente- serán un requerimento de la justicia.

Además, Díaz comentó sobre un caso con un escenario similar, en el que el actor brasileño Juan Darthés fue denunciado en Argentina por una actriz por presunto abuso sexual, hecho ocurrido en Nicaragua. En aquel momento, mencionó que los hechos fueron derivados al país de origen del denunciado, en donde fue finalmente absuelto de los cargos en primera instancia, pero sentenciado en una instancia superior.

"En cuanto al consentimiento, estaban entre cuatro paredes, es complicado tal vez definirlo. Acá hay una mujer que hace una denuncia, hay que probar todo lo que comenta ella y ver el historial también de los jugadores de alguna manera (...) si tuvieron comunicaciones, si salieron del hotel o no, qué pasó el sábado por la noche, dónde estuvo cada uno, qué pasó después del partido, y yo creo que ahí van a ser fundamentales las cámaras de seguridad, los movimientos telefónicos, todo eso, y por supuesto las prendas que entregó ella. Recuerden algo, acá la denuncia habla de abuso sexual con acceso carnal", explicó.