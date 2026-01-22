Sergio Peña negó su participación tras la denuncia de abuso sexual presentada en su contra, junto a Zambrano y Trauco

El futbolista Sergio Peña emitió un comunicado a través de sus redes sociales tras la denuncia en su contra por un caso de abuso sexual, el cual también implica a sus compañeros de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, del plantel de Alianza Lima.

El mediocampista negó su participación en los hechos, que se habrían suscitado en Uruguay, país al que viajó la delegación blanquiazul como parte de su pretemporada.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", expresó Sergio Peña en su pronunciamiento.

Sergio Peña descartó haber cometido un delito

En el comunicado, el jugador de 30 años indicó que colaborará con las autoridades para esclarecer esta situación.

“Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas.

Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda, y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”, afirmó.

Asimismo, Sergio Peña expresó agradecimiento a su familia tras conocerse la denuncia que fue presentada en Argentina.

“Agradezco el apoyo de mi familia y de quienes confían en mí. Pido respeto a mi privacidad y a la verdad mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, concluyó.

Comunicado de Sergio PeñaFuente: Instagram

Zambrano, Peña y Trauco separados en Alianza Lima

A raíz de conocerse la denuncia por este hecho, el entrenador argentino Pablo Guede tomó la decisión de no contar con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes no fueron parte de la sesión de entrenamiento de este jueves en Matute.

El área deportiva de la institución blanquiazul respaldó la decisión de Pablo Guede, indicando a través de un comunicado que los tres jugadores fueron separados provisionalmente mientras se producen las investigaciones.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, indicó el club.

Por otro lado, este jueves decenas de barristas ingresaron a las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, donde se produjeron hechos de violencia que involucraron a los futbolistas del primer equipo.