Campeón con Alianza Lima sobre Esteban Pavez: "Es un gran jugador, llega al más grande del Perú"

Esteban Pavez se despidió de Colo Colo para iniciar un nuevo reto futbolístico en el fútbol peruano. Y es que el experimentado volante chileno será la nueva incorporación de Alianza Lima.

Ante las pocas opciones de jugar con Fernando Ortiz como DT, Pavez deja el 'Cacique' que le brindó una emotiva despedida en las últimas horas.

Desde Chile, el exfutbolista chileno Rodrigo Pérez lo llenó de elogios. El campeón con Alianza en 2006 le deseó los mayores éxitos a Pavez en el cuadro de La Victoria.

“Pavez es un gran jugador, referente de Colo Colo durante muchos años. Le deseo lo mejor en este nuevo desafío con Alianza, el equipo más grande del Perú”, señaló a Radio Ovación.

Trayectoria de clubes de Esteban Pavez:

Colo-Colo (2009-2017, 2018-2019, 2022-Actualidad)

Rangers de Talca (Préstamo en 2010)

San Marcos de Arica (Préstamo en 2011)

Unión Temuco (Préstamo en 2012)

Athletico Paranaense (2017-2018)

Al-Nasr SC (2019-2020)

Club Tijuana (2020-2021)

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?